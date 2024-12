Wielki sukces polskiej armii. Rewolucja na horyzoncie

Miliardy na Rosomaki. Gigantyczny kontrakt wzmocni nasze wojsko

17 grudnia w Warszawie doszło do podpisania wręcz przełomowego kontraktu na dostawę 80 nowoczesnych pojazdów opancerzonych ROSOMAK-L, o wartości około 4,3 miliarda złotych. Jest to oczywiście część szeroko zakrojonego programu modernizacji sił zbrojnych, który ma na celu wzmocnienie polskiej obronności w obliczu rosnących napięć regionalnych. Sam pojazd nie jest z kolei całkowicie nowy, bo w praktyce jest to ot zaawansowana wersja popularnego w polskiej armii Rosomaka, która została specjalnie dostosowana do współczesnych wymagań pola bitwy.

Czym więc różni się Rosomak-L od Rosomaka? Różnicę widać tak naprawdę na pierwszy rzut oka, bo poza przedłużonym kadłubem, który zwiększa przestrzeń wewnętrzną i ładowność, najważniejszym dodatkiem jest integracja zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30. Ten został wyposażony w 30-mm armatę automatyczną, sprzężony karabin maszynowy oraz wyrzutnie pocisków przeciwpancernych SPIKE, które pozwalają niszczyć pojazdy opancerzone i fortyfikacje wroga na dystansach do nawet 4 kilometrów.

Poza tym Rosomak-L doczekał się nowego silnika Scania DC13 oraz rampy w miejscu tylnych drzwi, co ułatwia i przyspiesza wyjście żołnierzy na front, a to akurat jest kluczowe w warunkach bojowych. Wszystkie te nowości nie naruszyły amfibijności pojazdu, czyli możliwości pokonywania zbiorników wodnych, co w kraju, w którym rzeki wyznaczają często granice państw i (podobnie jak jeziora) są dosyć powszechne, jest na wagę złota. Poza tym inżynierowie poprawili system klimatyzacji, lusterek oraz oświetlenia.

Wiemy, że 80 zamówionych egzemplarzy Rosomak-L przyniosą ogromne korzyści dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ich produkcja wspiera bowiem krajowe firmy, takie jak Rosomak S.A. i Huta Stalowa Wola S.A., przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i zwiększenia potencjału produkcyjnego. Same dostawy tych nowych pojazdów zaplanowano na lata 2027-2028, a zamówienie obejmuje też wsparcie logistyczne oraz szkoleniowe, które ułatwi ich płynną integrację z polskimi siłami zbrojnymi.