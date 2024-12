Project Glymur – powstaną desktopy Copilot+?

Windows 11 na ARM zdobywa coraz więcej rynku, a w niektórych przypadkach maszyny Copilot+ są porównywalne cenowo z MacBookiem, jednak do wydajności procesorów M4 układom Qualcomma jeszcze daleko. Najnowszy przeciek donosi, że powstaje Snapdragon X Elite 2, który posłuży zarówno laptopom, jak i desktopom.

Project Glymur czyli nowe obszary Copilot+

Snapdragon X Elite 2 ma nazwę kodową “Project Glymur”. Podobno Qualcomm rozpoczął nad nim pracę już latem mijającego roku. W tej chwili istnieją trzy warianty Snapdragon X Elite (X1E-78-100, X1E-80-100 i X1E-84-100). Istniejący X Elite miał wewnętrzną nazwę kodową “Project Hamoa”. Jego następca oznaczony jest numerem SC8480XP.

Snapdragon X Elite 2 może być znacznie szybszy od pierwszej generacji i dorównać wydajnością procesorowi Apple M4, ale Qualcomm ma też inne plany, które mogą zrewolucjonizować rynek komputerów stacjonarnych. X Elite 2 może mieć co najmniej jedną odmianę zaprojektowaną specjalnie dla komputerów stacjonarnych. Wiemy, że zawiera w swojej konstrukcji chłodnicę cieczy AIO z wentylatorem 120 mm. Ten typ chłodzenia jest zwykle używany w przypadku układów o dużej mocy w komputerach do gier lub komputerach stacjonarnych, a nie w przypadku cienkich laptopów lub urządzeń mobilnych, które zazwyczaj nie wymagają tak intensywnego chłodzenia.

Układ chłodzenia sugeruje, że układ może działać z dużą prędkością i mocą, co jest powszechne w komputerach stacjonarnych. Ponadto Qualcomm już w obecnym w Snapdragon X Elite kładzie nacisk w kierunku wydajności podobnej do procesorów stacjonarnych, więc wersja nowej generacji z tym rodzajem chłodzenia mogłaby z łatwością trafić do komputerów stacjonarnych.

Czytaj też: Qualcomm ma poważne kłopoty, w perspektywie wstrzymanie produkcji SoC Snapdragon

Podczas konferencji Snapdragon Summit w październiku 2024 r. dyrektor generalny firmy Qualcomm, Cristiano Amon, potwierdził , że nastąpi kolejna aktualizacja serii Snapdragon X. Ale kiedy nastąpi debiut nowego układu? Tego póki co nie wiemy, ale podejrzewam, że jeśli do tego dojdzie, to najszybciej pod koniec 2026 roku.