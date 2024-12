Samsung wysyła DeX for Windows na emeryturę

Zamiast DeX for Windows – Microsoft Phone Link

Praca na smartfonie podłączonym do komputera PC w celu pracy w środowisku typowo desktopowym może wyglądać na absurdalny pomysł – znacznie łatwiej przecież skorzystać po prostu z Windows do tego samego celu. To jednak zakłada, że na wspomnianym wyżej PC mamy dostęp do kompletu niezbędnych nam dokumentów i że jesteśmy pewni jego bezpieczeństwa. Jeśli to nasz własny komputer, można założyć, że tak właśnie jest. A jeśli nie? Wtedy DeX okazywał się nie takim dziwnym rozwiązaniem, gdyż wszystkie nasze pliki spoczywały bezpiecznie w pamięci smartfonu lub tabletu, a komputer z DeX for Windows służył tylko jako interfejs do obsługi urządzenia, zapewniając jednak w razie potrzeby także wymianę danych.

źródło: Samsung

DeX for Windows najwyraźniej jednak nigdy nie zyskał popularności. Samsung bowiem w nadchodzącym One UI 7 zamierza wyciągnąć mu wtyczkę, pozostawiając rzecz jasna zwykłą przewodową i bezprzewodową wersję DeX na miejscu. Zamiast własnego rozwiązania Samsung proponuje do współpracy z PC… Microsoft Phone Link.

Microsoft Phone Link pozwala na synchronizację wiadomości i powiadomień, przyjmowanie połączeń z na PC, a nawet na uruchamianie poszczególnych aplikacji w oknie PC. Trudno jednak powiedzieć, by był w stanie zastąpić kompleksowe rozwiązanie, jakim był DeX for Windows, przede wszystkim ze względu na brak dostępu do środowiska zapewnianego przez DeX.

Sam DeX, jako się rzekło, nigdzie się nie wybiera. Aby z niego skorzystać, trzeba będzie jednak wrócić do rozwiązań sprzętowych – monitora i odpowiednich peryferiów, lub przystawek przeznaczonych do współpracy z DeX. Samsung skądinąd blisko współpracuje z Microsoftem, a niektóre funkcje Phone Link dzięki temu są dostępne dla posiadaczy urządzeń koreańskiego giganta dostępne wcześniej. Kto wie, co z tej współpracy wyniknie w przyszłości – może coś, co naprawdę będzie w stanie zastąpić DeX for Windows?