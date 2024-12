Stać cię? Micro LED w cenie mieszkania i projektor Samsung The Premiere już w Polsce

Samsung stoi głównie telewizorami, a w świadomości mas kwestię projektorów tego producenta rozwiązuje przede wszystkim The Freestyle. Mały i lekki projektor, który można zabrać ze sobą w teren nie jest jednak jedynym rozwiązaniem rzucającym obraz. Obok niego Samsung ma projektory The Premiere, które ostatni raz ukazały się w 2022 roku. To rozwiązania o krótkim rzucie, a więc potrzebujące niewielkiej odległości od ściany, ekranu czy płótna, by rzucić na nich obraz.

Odświeżenie serii Samsung The Premiere – dużo cali z małej odległości

Po dwóch latach od premiery na półkach sklepowych zobaczymy nowe projektory z serii Samsung The Premiere. Podczas oficjalnej prezentacji mogliśmy bliżej przyjrzeć się modelowi LPU7D, znanemu też jako Samsung The Premiere 7. Ulepszenia zobaczymy już przy konfiguracji – teraz regulowanie kąta i wysokości głowicy odbywa się za pośrednictwem pilota i zmechanizowanych elementów, nie zaś przez dopasowanie nóżek. Potrzeba niewiele ponad 40 centymetrów, żeby uzyskać obraz o przekątnej 120 cali.

Mały projektor – duży obraz

W przypadku większego projektora Samsung The Premiere 9 LPU9D obraz o rozdzielczości 4K może mieć nawet 130 cali, a do tego odległość rzutu jest znacznie mniejsza – wynosi jedynie nieco ponad 20 cm. To wszystko przy osiągnięciu odwzorowania palety barw DCI-P3 na poziomie 154%. Dla The Premiere 7 jest to 100%. Udało się to osiągnąć także dzięki wyższej jasności nowych projektorów. W serii 7 udało się podbić rezultat o 200 ISO lumenów, a w serii 9 – 400 ISO lumenów. Teraz The Premiere 7 świeci pojedynczym laserem do 2500 ISO lumenów, a Samsung The Premiere 9 – 3450 lumenów.

Konstrukcja wizualnie nawiązuje do poprzedniej generacji

Pod kątem oprogramowania to sprzęt, który wykorzystuje pełnię możliwości ekosystemu Samsunga. W środku znajdziemy system Tizen, a więc nie zabraknie aplikacji do obsługi multimediów, połączenia z inteligentnym domem za pomocą Smart Things. Zaimplementowano także tryb Custom Ambient do wyświetlania klimatycznych grafik i obrazów dekorujących dom. Celem poprawy jakości obrazu postawiono na AI Upscaling zwiększający rozdzielczość dzięki kontekstowemu namnażaniu pikseli do rozdzielczości 4K. Oprócz tego dodano Vision Booster – rozwiązanie automatycznie dostosowujące kontrast i jasność w różnych warunkach oświetleniowych.

Samsung the Premiere serii 7

Niestety istotnym ograniczeniem w dalszym ciągu będzie częstotliwość odświeżania. Zarówno The Premiere 7, jak i The Premiere 9 ograniczają się do 4K. Z drugiej strony każdy z nich zaoferuje wszystkie inne udogodnienia technologii HDMI 2.1, jak VRR czy ALLM. Nie będą to projektory do gier, ale w oglądaniu filmów pomoże zgodność z Dolby Atmos, a także zimplementowane systemy audio, z 40-watowymi głośnikami 2.2.2 w The Premiere 9 oraz 30-watowymi głośnikami 2.2. Oczywiście z pomocą Q-Symphony połączymy inne urządzenia Samsunga jak soundbary czy głośniki Music Frame celem uzyskania pełniejszego i bardziej przestrzennego dźwięku.

Projektory Samsung The Premiere 7 oraz Samsung The Premiere 9 trafiły już do niektórych polskich sklepów. Ich ceny? Zobaczcie sami:

Samsung The Premiere LPU7D – 17 999 złotych

Samsung The Premiere LPU9D – 27 999 złotych

Micro LED od Samsunga kupisz niemal od ręki. Tylko ta cena…

Samsung obecnie proponuje konsumentom przede wszystkim telewizory QD-OLED oraz Neo QLED jako wiodące technologie. Jednocześnie wiemy, że od kilku lat producent intensywnie pracuje nad rozwojem technologii Micro LED, w której każda dioda jest podświetlana osobno, niczym w panelach OLED, ale nie jest diodą organiczną. W efekcie zyskujemy ten sam nieskończony kontrast, szybki czas reakcji i możliwości tworzenia elastycznych paneli oraz wysoką jasność, bez efektu rozpraszania światła oraz wypalania się przy stałym wyświetlaniu tych samych pikseli.

Czytaj też: Sprawdziliśmy telewizor Samsung S95C. Czy QD-OLED to złoty standard jakości?

Micro LED to technologia, która w przyszłości może stanąć do walki z najlepszymi rozwiązaniami z zakresu QLED czy OLED, ale na razie jej dostępność jest mocno ograniczona. Produkcja trwa długo i jest żmudna, a więc w efekcie dość droga. Na szczęście z każdym rokiem staje się coraz prostsza, przez co Samsung coraz chętniej udostępnia telewizory wykonane w tej technologii.

Micro LED z daleka i z bliska

Od teraz telewizory Micro LED możemy zamówić w łatwiejszy i bardziej dostępny sposób – po prostu pojawią się one na stronach sklepów internetowych. Zanim jednak o tym pomyślicie, zobaczcie polskie ceny dla kilku modeli:

Samsung Micro LED Monolith Design 76MS1C 76 cali – 399 999 złotych

Samsung Micro LED Monolith Design 89MS1C 89 cali – 499 999 złotych

Samsung Micro LED Monolith Design 101MS1C 101 cali – 569 999 złotych

Samsung Micro LED Monolith Design 114MS1C 114 cali – 649 999 złotych

Mieszkanie czy telewizor? Wybór jest kwestią indywidualną. Producentowi udało się zresztą sprzedać już dwa egzemplarze telewizorów Micro LED w rozmiarze 110 cali.