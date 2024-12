Seria Galaxy S25 dostanie jeszcze więcej sztucznej inteligencji. Także tej od Google’a

Galaxy S25 z dostępem do Gemini Advanced

Chociaż One UI 7 już od początku grudnia jest w fazie testów beta, a Samsung nawet zapowiedział kilka zmian, jakie zajdą w tej nakładce, to o ulepszeniach Galaxy AI wiemy bardzo niewiele. Tak naprawdę na razie wspomniano jedynie, że:

One UI 7 wprowadza zaawansowane funkcje Galaxy AI, w tym wszechstronne narzędzia wspomagające pisanie, które zwiększają produktywność w każdej sytuacji. Dzięki integracji z systemem operacyjnym AI OS użytkownicy mogą na przykład zaznaczać teksty bez potrzeby przełączania aplikacji. To uzupełnienie narzędzi dostępnych już na urządzeniach Galaxy, takich jak podsumowywanie treści, sprawdzanie pisowni i gramatyki, czy automatyczne formatowanie notatek w formie punktorów – wszystko oparte na sztucznej inteligencji. Ulepszone funkcje połączeń w One UI 7 redefiniują komunikację dzięki automatycznej transkrypcji rozmów, obsługującej 29 języków. Podczas nagrywania rozmowy, transkrypcje są tworzone automatycznie, co pozwala uniknąć ręcznego robienia notatek, nawet przy wykonywaniu wielu zadań jednocześnie.

Nie spodziewamy się, żeby na tym się skończyło. Galaxy AI jest obecnie jednym z priorytetów Samsunga i dalszy rozwój sztucznej inteligencji będzie trwał, zwłaszcza przy obecnych trendach na rynku, gdzie każdy z topowych smartfonów musi mieć jak najwięcej funkcji i narzędzi AI. Zapewne prawdziwe możliwości Galaxy S25 w zakresie sztucznej inteligencji poznamy dopiero podczas styczniowej premiery, ale teraz dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy związanej z tematem, chociaż nie bezpośrednio z AI Samsunga.

Według najnowszego raportu, seria Galaxy S25 trafi na rynek z darmowym dostępem do Gemini Advanced, czyli rozszerzonej wersji sztucznej inteligencji Google’a. Normalnie za taką przyjemność musimy zapłacić 97,99 zł w ramach pakietu Google One AI Premium, który oprócz wersji Advanced, daje też 2TB miejsca na dane w przestrzeni dyskowej, Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach oraz dostęp do nowych funkcji. Jest to więc znacznie szersza opcja niż sam rozszerzony chatbot i najwyraźniej taka będzie oferowana właśnie przyszłym posiadaczom flagowców Samsunga.

Informacje zostały znalezione w kodzie najnowszej aplikacji Google na Androida, ale od razu trzeba zaznaczyć, że nie chodzi o darmowy dostęp bez limitu czasowego. Niestety, aż tak dobrze nie ma. W zależności od zakupionego modelu, jego właściciel dostanie inny darmowy okres z Gemini Advanced:

Galaxy S25 – trzy miesiące,

Galaxy S25+ – sześć miesięcy,

Galaxy S25 Ultra – rok za darmo.



Niezależnie od długości darmowego okresu, jest to całkiem przydatny i mile widziany bonus, pozwalający na wypróbowanie możliwości Gemini Advanced i zyskanie jeszcze większej ilości inteligentnych funkcji na smartfonie, wraz z dodatkowymi bonusami w postaci 2TB miejsca na dysku Google. Warto jednak pamiętać, że nie są to oficjalne informacje i nawet jeśli obecnie taka wzmianka znalazła się w kodzie, niekoniecznie taki dodatek pojawi się podczas styczniowej premiery Galaxy S25. Ta zaplanowana została na 22 stycznia, więc już tylko tygodnie dzielą nas od poznania wszystkich tajemnic nowych flagowców od południowokoreańskiego giganta.