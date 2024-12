Nowy silnik Wankla 40ACS od AIE. Mały gigant technologiczny

Firma AIE (Advanced Innovative Engineering) od lat specjalizuje się w projektowaniu silników rotacyjnych, a ich najnowsza propozycja – 40ACS – łączy niewielkie rozmiary, lekkość i wydajność. Z masą wynoszącą zaledwie 2 kg i mocą 5 KM, ten silnik oferuje imponujący stosunek mocy do wagi wynoszący 1,14 KM na funt, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dronów (UAV), robotów i innych aplikacji wymagających kompaktowych i wydajnych źródeł napędu.

Nowy silnik Wankla dla dronów i robotów

Silnik Wankla to rodzaj silnika spalinowego, który wykorzystuje rotor zamiast tłoków do zamiany energii chemicznej paliwa na energię mechaniczną. Został wynaleziony przez niemieckiego inżyniera Felixa Wankla w latach 50. XX wieku i zyskał popularność ze względu na swoją kompaktową budowę oraz płynną pracę. Choć silniki Wankla przez lata były krytykowane za ich zużycie paliwa i problemy z trwałością, AIE pokazuje, że dzięki nowoczesnym technologiom mogą znaleźć swoje miejsce w nowej erze inżynierii.

AIE od lat rozwija technologie związane z silnikami rotacyjnymi, wykorzystując ich naturalną przewagę w postaci wysokiego stosunku mocy do masy. Model 40ACS, bazujący na 40-centymetrowej pojemności skokowej, generuje 5 KM przy zaledwie 2 kg masy. Osiąga tym samym stosunek mocy do masy wynoszący 1,14 KM na funt, co czyni go wyjątkowo wydajnym wśród kompaktowych jednostek spalinowych. Jego wymiary – 16,3 cm wysokości, 19,5 cm szerokości i 17,2 cm głębokości – sprawiają, że jest łatwy do integracji w urządzeniach wymagających minimalizacji przestrzeni.

Do budowy nowego silnika AIE wykorzystano technikę druku 3D /Fot. AIE

Serce nowego silnika stanowi technologia SPARCS (Self-Pressurizing Air-Rotor Cooling System), która w innowacyjny sposób wykorzystuje gazy powstałe w procesie spalania jako medium chłodzące. Zamiast tradycyjnych układów chłodzenia cieczą, SPARCS recyrkuluje te gazy przez rotor i zintegrowany intercooler. Takie rozwiązanie nie tylko ogranicza liczbę komponentów, ale też redukuje masę i poprawia efektywność chłodzenia, zwiększając jednocześnie trwałość jednostki.

Produkcja 40ACS opiera się na druku 3D, który pozwala AIE na tworzenie precyzyjnych i lekkich komponentów. Dzięki zastosowaniu tej technologii ograniczono ilość odpadów materiałowych, a jednocześnie zoptymalizowano strukturę silnika pod kątem wytrzymałości i wydajności. To podejście umożliwiło zaprojektowanie jednostki, która jest nie tylko lekka, ale również bardziej ekologiczna w procesie produkcji.

Nowy silnik AIE może znaleźć zastosowanie w przyszłych pojazdach autonomicznych – dronach i robotach /Fot. AIE

Silnik został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach, w których kluczowe znaczenie mają waga, rozmiar i niezawodność. W dronach UAV 40ACS może zwiększyć czas lotu, zmniejszyć drgania i poprawić ogólną efektywność operacyjną. Wielopaliwowość jednostki – zdolność do pracy na Avgasie i różnych paliwach lotniczych – dodatkowo zwiększa jej elastyczność użytkową. Z kolei w robotyce silnik ten oferuje lekkie, wydajne i trwałe rozwiązanie, które idealnie pasuje do nowoczesnych projektów z zakresu automatyzacji.

AIE, które rozpoczęło działalność w 2012 roku, stale poszerza swoje portfolio technologii rotacyjnych. Poprzedni model firmy, 650S o mocy 120 KM, był zaprojektowany do samochodów i jako przedłużacz zasięgu dla pojazdów elektrycznych. W porównaniu do niego 40ACS to krok w stronę miniaturyzacji, który może zmienić przyszłość napędów w dziedzinach takich jak lotnictwo, robotyka czy specjalistyczne zastosowania przemysłowe.