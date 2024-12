Rewolucja w lotnictwie. Śmigłowiec wystartował po przesunięciu palcem po ekranie

19 grudnia 2024 roku Skyryse, firma z siedzibą w Los Angeles, ogłosiła historyczny moment w lotnictwie: w pełni zautomatyzowany start produkcyjnego śmigłowca Skyryse One. Manewr wykonano bez konwencjonalnych sterów, a jedynie za pomocą technologii SkyOS, uniwersalnego systemu operacyjnego dla lotnictwa.

Dr Mark Groden, CEO Skyryse, mówi:

Do dziś każdy śmigłowiec startował za pomocą zasadniczo tych samych mechanicznych sterów, które Igor Sikorsky zastosował w swoim pierwszym locie 85 lat temu. Nasze osiągnięcie umożliwia każdemu pilotowi, niezależnie od poziomu doświadczenia, wykonanie perfekcyjnego startu za każdym razem. Wystarczy przesunąć palcem po ekranie.

Ten śmigłowiec to zwiastun przyszłości

Skyryse One opiera się na trzykrotnie redundantnym systemie fly-by-wire, który zastępuje tradycyjne mechaniczne elementy sterujące. Całe sterowanie odbywa się za pomocą jednego joysticka i dwóch ekranów dotykowych. Śmigłowiec został zbudowany na platformie Robinson R66 napędzanej silnikiem Rolls-Royce’a, co zapewnia stabilność i niezawodność.

Zgodnie z informacjami od firmy Skyryse, jest to pierwsza maszyna latająca o wbudowanej stabilności i możliwości lotu w trudnych warunkach IFR (Instrument Flight Rules). System SkyOS eliminuje setki potencjalnych punktów awarii, zastępując przestarzałe mechaniczne elementy nowoczesnymi inteligentnymi siłownikami.

Śmigłowiec Skyryse One wystartował po przesunięciu palcem na ekranie /Fot. Skyryse

Skyryse One wprowadza szereg innowacji, które znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa i łatwości pilotażu. W przypadku awarii zasilania system automatycznie przechodzi w autorotację, co umożliwia kontrolowane lądowanie nawet w sytuacjach krytycznych. Ochrona dynamiczna stale monitoruje bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym, minimalizując ryzyko przeciążenia pilota nadmiarem zadań. Dzięki wizji syntetycznej 3D pilotaż w trudnych warunkach pogodowych staje się prostszy, a świadomość sytuacyjna znacznie się zwiększa. Dodatkowo, Skyryse One zapewnia inherentną stabilność, co pozwala zachować równowagę i bezpieczeństwo lotu nawet wtedy, gdy pilot zdejmie ręce z joysticka.

Dr Mark Groden dodaje:

Skyryse One to zupełnie nowe podejście do projektowania kokpitu. Rozpoczęliśmy od zera, by stworzyć najbardziej zintegrowany i uproszczony statek powietrzny na świecie.

Firma Skyryse pracowała nad tym przełomowym osiągnięciem przez wiele lat, przeprowadzając rygorystyczne testy na różnych platformach. Celem zespołu było uproszczenie i zwiększenie bezpieczeństwa latania, co w dłuższej perspektywie może sprawić, że latanie stanie się bardziej dostępne dla szerokiego grona użytkowników.

System SkyOS jest na tyle zaawansowany, że może być stosowany w różnych typach samolotów i śmigłowców, co otwiera drzwi do rewolucji w lotnictwie komercyjnym, ratunkowym czy prywatnym.

Dr Mark Groden wyjaśnia:

Nie chodzi tylko o ten jeden śmigłowiec. Chcemy zmienić podejście do lotnictwa, eliminując złożoność tradycyjnych systemów i umożliwiając bezpieczne latanie każdemu, kto tego potrzebuje.

Firma planuje dalszy rozwój technologii SkyOS, aby rozszerzyć jej zastosowanie na różne typy statków powietrznych. Innowacje, takie jak te mogą być krokiem milowym w kierunku zautomatyzowanego lotnictwa przyszłości, w którym latanie stanie się tak proste, jak prowadzenie samochodu.