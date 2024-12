Teleportacja kwantowa w akcji! Właśnie ją osiągnięto w nieoczekiwanym środowisku

Badacze stojący za tym niewątpliwym sukcesem skorzystali ze światłowodu, który jest dość powszechnie używany na potrzeby obsługi obecnego ruchu internetowego. Inżynierowie sugerują, iż niewątpliwy sukces odnotowany w ostatnim czasie daje nadzieję na integrację komunikacji kwantowej i klasycznej przy udziale wspólnej infrastruktury.

Innymi słowy, zamiast tworzyć dwie osobne linie, naukowcy dążą do możliwości użycia jednej na potrzeby przesyłania informacji w wydajny i wolny od zakłóceń sposób. O tym, jak udało im się przetransportować informacje kwantowe wraz z konwencjonalnymi, członkowie zespołu badawczego piszą na łamach Optica. Ich zdaniem poczynione postępy powinny zaowocować powstaniem jeszcze wydajniejszych i bezpieczniejszych technologii komunikacyjnych.

Sami zainteresowani mówią o koncepcji zunifikowanej infrastruktury światłowodowej. Takowa miałaby zapewniać możliwość wykorzystania na potrzeby technologii kwantowych i konwencjonalnych. Ale na czym w ogóle polega teleportacja kwantowa? Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku zjawisko splątania kwantowego. Jest to technika, za sprawą którego dwie powiązane ze sobą cząstki odczuwają konsekwencje wpłynięcia na którąkolwiek z nich – bez względu na dzielącą je odległość.

Teleportacja kwantowa przeprowadzona z wykorzystaniem zwykłego światłowodu daje nadzieję na zrewolucjonizowanie przesyłania informacji

O ile w zwykle stosowanej komunikacji potrzeba milionów cząstek światła, tak jej kwantowy odpowiednik może opierać się na pojedynczych fotonach. Z osobna wydaje się to możliwe do zrealizowania, ale jak przesłać pojedyncze fotony przez środowisko wypełnione milionami cząstek oddelegowanych do prowadzenia “zwykłej” komunikacji? Istniały obawy o to, że pojedyncze fotony zaginą w tym cyfrowym gąszczu.

Wyjściem z sytuacji miało być przesłanie tych ostatnich z udziałem specjalnie oddelegowanej długość fali światła. Dodatkowo naukowcy wdrożyli filtry mające na celu redukcję szumu pochodzącego z konwencjonalnej komunikacji. Efekt końcowy był naprawdę fenomenalny, gdyż udało się wykazać możliwość prowadzenia obu rodzajów komunikacji za pośrednictwem wspólnego medium, czyli światłowodu.

Ostatecznym potwierdzeniem tych rewelacji był wynik eksperymentu przeprowadzonego z wykorzystaniem długiego na 30 kilometrów światłowodu. Po obu stronach umieszczono fotony, a następnie rozpoczęto przesyłanie konwencjonalnych i kwantowych informacji. Stało się jasne, iż te drugie mogą być przenoszone za pomocą światłowodu i nie zostaną zakłócone nawet przy całkiem sporym ruchu internetowym. W ramach kolejnych prób autorzy badań będą chcieli zwiększyć długość kabla oraz wykorzystać nie jedną, lecz dwie pary splątanych ze sobą fotonów.