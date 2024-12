Projektor Samsunga z bezprzewodowym 8K otwiera nową erę rozrywki domowej

Certyfikat 8KA jest przyznawany po dokonaniu oceny produktu w odniesieniu do kompletnego zbioru kluczowych standardów. Są to: rozdzielczość (7680 x 4320 px), jasność, kontrast i gama kolorów, czyli parametry decydujące o tym, czy szczegóły obrazu są żywe zarówno w jaśniejszych, jak i ciemniejszych scenach. Kryteria te obejmują również wysoki zakres dynamiki (HDR) zapewniający większą głębię obrazu, skalowanie treści o niższej rozdzielczości do poziomu 8K oraz efekty dźwiękowe uzyskiwane dzięki obsłudze najnowszych formatów i synchronizacji źródeł.

The Premiere 8K – czym zasłużył na certyfikat?

The Premiere 8K to flagowy projektor klasy premium od Samsunga. Wyróżnia się we wszystkich tych kategoriach, stając pierwszym w branży, który otrzymał certyfikat 8K Association. Oferuje wysoką jakości obrazu, możliwość połączenia bezprzewodowego oraz systemu ultra-krótkiego rzutu. trzeba podkreślić, że jest to pierwszy projektor z łącznością bezprzewodową, umożliwiającą płynne przesyłanie obrazu o rozdzielczości 8K i to bez skomplikowanych konfiguracji.

Taeyoung Son, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics, podsumował:

Przyznanie projektorowi The Premiere 8K pierwszego w branży certyfikatu 8KA stanowi kamień milowy, ponieważ oficjalnie prezentuje nowy potencjał technologii projektorów

Czytaj też: Najpierw Samsung, a teraz LG porzuca produkcję odtwarzaczy Blu-ray. Czy to koniec standardu?

Projektor The Premiere 8K został zaprezentowany po raz pierwszy na targach CES 2024. Wykorzystuje system ultra-krótkiego rzutu obrazu (UST) z zaawansowanymi lustrami asferycznymi, co zapewnia obraz o wysokiej rozdzielczości w każdej sytuacji. Jasność 4500 lumenów (wg normy ISO) przekłada się na świetną widoczność nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Dla uzyskania immersyjnego brzmienia zastosowano “dźwięk na ekranie” (Sound-on-Screen) – łączy w sobie moduł głośnika i algorytmy uprzestrzenniające dźwięk.