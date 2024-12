Te słuchawki przetłumaczą ci prosto do ucha. Vasco Translator E1 zaprezentowane

Technologia tłumaczeń na żywo dla wielu osób nadal jest potrzebna. Według badania “Seniorzy i nowe technologie w podróży” dla 30% osób starszych do podróżowania za granicę osoby starsze zniechęca bariera językowa. Ta zresztą może też zaistnieć dla wielu osób młodszych, gdy językiem konwersacji przestaje być angielski.

Vasco Electronics, polski producent translatorów, już od pewnego czasu nie miał w ofercie nowego produktu. Najpewniej oznaczało to, że praca nad takowym trwają i dziś zobaczyliśmy ich kulminację. Oto Vasco Translator E1, który przyjmuje inną formę od poprzedników.

Słuchawki Vasco Translator E1 pomogą zrozumieć świat dookoła nas

Vasco Translator E1 to słuchawki bezprzewodowe, które dzięki konstrukcji zawieszanej od górnej części ucha powinny pasować każdemu. Jako, że nie wkładamy ich do ucha, możemy się łatwo nimi wymieniać bez obawy o higienę. Na co dzień będziemy przechowywać je w dwuczęściowym etui ładowanym przez złącze USB-C. Każda z jego połówek zawiera słuchawkę i, co ciekawe, możemy je odczepić od siebie, by przekazać jedną połówkę drugiej osobie.

Vasco Translator E1

Słuchawki tłumaczą w oparciu o sterowanie bezdotykowe i oferują dwa tryby. W ustawieniu głośnomówiącym tylko jedna osoba korzysta ze słuchawki, a jej rozmówca dostarcza jej mikrofon do rozmów na dwa sposoby – z użyciem tłumacza Vasco Translator V4 oraz poprzez aplikację Vasco Connect, dostępną na smartfony z Androidem i iOS. Aplikacja mobilna obsługuje 36 języków, w tym język polski. W trybie słuchawkowym każda ze stron rozmów ma słuchawkę na uchu. Aby aktywować słuchawkę, wystarczy ją nacisnąć, a po sygnale dźwiękowym uruchomimy nasłuchiwanie.

Każda połówka etui może działać niezależnie od siebie

Słuchawki łączą się z aplikacją lub translatorem Vasco Translator V4 poprzez Bluetooth 5.2. Jedna słuchawka waży 12,5 grama i oferuje akumulator o pojemności 70 mAh. Z kolei etui ładujące korzysta z akumulatorów o pojemności 400 mAh. W połączeniu z aplikacją mobilną Vasco Connect urządzenie przetłumaczy rozmowy w 50 językach i pozwoli na rozmowę z wykorzystaniem do 10 słuchawek jednocześnie. Jest jednak sposób na to, by móc skorzystać z większej bazy językowej.

Vasco Translator E1 lepiej współpracuje z Vasco Translator V4

Aplikacja mobilna to jedno z rozwiązań, które pozwala na korzystanie z Vasco Translator E1. Jednocześnie wykorzystanie Vasco Translator V4, czyli tłumacza w formie urządzenia z ekranem dotykowym, powiększa bazę dostępnych języków do 64. Przy korzystaniu z V4 tłumaczenia wykonane z pomocą Vasco Translator E1 będą bezpłatne – Vasco zapewnia do swojego translatora dostęp do internetu działającego w ponad 200 krajach.

Dzięki Vasco Translator V4 zyskamy więcej języków w tłumaczeniach

Wykorzystanie translatora od Vasco pozwoli na połączenie do 6 słuchawek podczas jednej rozmowy. W jednym zestawie sklepowym znajdziemy dwie słuchawki, a cena za taki sprzęt do 1849 złotych. Przewagę Vasco Translator E1 stanowi korzystanie z 10 silników tłumaczeniowych, które dzięki sztucznej inteligencji szybciej rozpoznają mowę, dokonują tłumaczenia maszynowego oraz efektywniej syntezują tekst na mowę. W większości rozwiązań na smartfonach wykorzystywany jest jeden, większy, ale wolniejszy model. Tłumacze Vasco potrafią szybciej zareagować na to, w jakim języku porozumiewa się nasz rozmówca.

Tak czy inaczej, rynek takich rozwiązań ma się coraz ciekawiej. Podczas premiery składanych urządzeń w lipcu Samsung pokazywał, jak tłumacz może na dwóch połówkach składanego ekranu pokazywać, co mówi do nas rozmówca i wykorzystywał słuchawki Galaxy Buds 3 do syntezowania mowy na telefonie, a do tego Samsung tłumaczy na żywo rozmowy telefoniczne. Wspominam o tym nie bez przyczyny, bo takie słuchawki jak Vasco Translator E1 aż proszą się o rozwiązanie pozwalające na tłumaczenie rozmów telefonicznych lub filmów czy transmisji na żywo oglądanych na smartfonie. Kto wie, może w przyszłości doczekamy się takich rozwiązań.