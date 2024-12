Thermomixa kupicie teraz online! Co się zmienia w sposobie zakupu?

Thermomix i Kobold dostępne także online – spersonalizowana opieka w świecie wirtualnym

Sprzedaż online to naturalne rozszerzenie modelu sprzedaży, które łączy wygodę zakupów internetowych z tym, z czego znana jest marka – profesjonalną opieką przedstawiciela handlowego, który pomoże z dobraniem odpowiedniego sprzętu. Klient zyskuje więc nie tylko swobodę, jaką dają zakupy online, ale też potrzebne wsparcie przedsprzedażowe i zaangażowaną społeczność użytkowników urządzeń firmy. Przy tym Vorwerk cały czas ba o to, by zachować najwyższy standard w branży AGD premium, a także o indywidualne podejście do każdego klienta.

To przełomowy moment w historii Vorwerk Polska. Cieszymy się, że możemy zaoferować większą elastyczność w wyborze sposobu zakupu naszych produktów, jednocześnie zapewniając to, co zawsze było naszą siłą – osobisty kontakt i profesjonalne wsparcie naszych przedstawicieli handlowych – podkreśla Wojciech Ćmikiewicz, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Vorwerk Polska.

Platforma e-commerce Vorwerk, na której od teraz dostępne są urządzenie Thermomix oraz system do utrzymania czystości Kobold, to więcej niż sklep internetowy. Jest to przestrzeń, gdzie technologia wspiera budowanie relacji. Na klientów czeka na platformie intuicyjny proces zakupowy, dostępny 24/7, który został wzbogacony o unikalny element: każdy klient automatycznie otrzymuje wsparcie dedykowanego, oficjalnego przedstawiciela handlowego lub doradcy z najbliższej okolicy. Dzięki osobistym wizytówkom online, już na stronie sklepu można wybrać i poznać swojego przyszłego opiekuna. Przedstawiciel lub doradca służą wsparciem na każdym etapie zakupu – mogą przeprowadzić prezentację, zapewniając kompleksową opiekę powitalną po dokonaniu zamówienia, pomagającą w pełni odkryć możliwości produktu.

Urządzenia Thermomix TM6 i Kobold VK7 można już zamawiać na stronie www.vorwerk.pl