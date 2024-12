Windows 11 24H2: Outlook ma problemy. Ale nie wiń Microsoftu

Problem widnieje na oficjalnej stronie znanych problemów systemu Windows 11 24H2. Nota bene – ich lista jest coraz dłuższa, a kilka wciąż pozostaje niepoprawionych. Co się dzieje? Otóż Outlook nie uruchamia się prawidłowo, jeśli użytkownik ma na swoim komputerze Google Workspace Sync for Microsoft Outlook (GWSMO).

Windows 24H2 – co można zrobić?

Jak rozpoznać problem? Po prostu każda próba otwarcia programu Outlook powoduje pojawienie się okienka błędu “Nie można uruchomić programu Microsoft Outlook” lub “Nie można otworzyć okna programu Outlook”, “Wystąpił nieoczekiwany błąd. MAPI nie mógł załadować usługi informacyjnej” i podobnych. Problem leży w niezgodności 24H2 z aktualizacją Google Workspace Sync. Jedyną dobrą rzeczą jest to, że Google już wprowadził poprawkę w nowszej wersji (4.3.68.0) narzędzia. Wystarczy zainstalować tę wersję, aby naprawić problemy z uruchamianiem programu Outlook w systemie Windows 11 24H2.

Czym jest Google Workspace Sync for Microsoft Outlook? To narzędzie przenosi wszystkie Twoje dane Google do aplikacji Outlook, ułatwiając zarządzanie wszystkimi wydarzeniami, notatkami, wiadomościami e-mail i innymi rzeczami w jednym miejscu. Ponieważ Microsoft zastosował wstrzymanie zgodności, nie zobaczysz powiadomienia o aktualizacji systemu Windows 11 24H2, dopóki nie zainstalujesz najnowszej wersji GWSMO.

Oczywiście na aktualizacji 24H2 nie koniec rozwoju Windows 11. W planach znajduje się możliwość wyboru rozdzielczości kamerki internetowej oraz umożliwienie wielu aplikacjom jednoczesnego z niej korzystania. Pozostaje mieć nadzieję, że to nowości zostaną wdrożone przez Microsoft bez żadnych nieprzyjemnych niespodzianek dla użytkowników.