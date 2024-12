Test Yumisu 2054 Magnetic – jak trwałe są fotele Yumisu?

Yumisu 2054 Magnetic to kolejny 15-minutowy fotel

Jak widzicie na powyższym wideo, Kacper poradził sobie ze złożeniem Yumisu 2054 w niecałe 15 minut i to już trzecia osoba, która ukończyła to zadanie w takim czasie. Co jasno pokazuje, że fotele marki są faktycznie proste do złożenia.

Tak jak w przypadku poprzednich modeli, kluczowe są tutaj dwa elementy. Pierwszy to śruby, które są wstępnie delikatnie wkręcone na swoje miejsca, przez co nie trzeba kombinować z ich dopasowaniem. Drugi to wydawałoby się pierdoła, ale szyna z prowadnicami utrzymująca siedzisko i oparcie. Jeśli ktoś składał kiedyś fotel komputerowy to wie, jak trzeba się nagimnastykować, żeby przyłożyć do siebie te dwa elementy, utrzymać je w takiej pozycji i skręcić śrubami. To bywa ogromne wyzwanie, które z Yumisu mamy z głowy.

Magnes to dopiero początek. Co jeszcze potrafi Yumisu 2054 Magnetic

Jak nazwa wskazuje, Yumisu 2054 to wariant magnetyczny, co oznacza, że poduszki są w nim montowane na magnes. Przyznam otwarcie, że jak pierwszy raz miałem kontakt z takim rozwiązaniem to uznałem, że to przecież zbędny bajer i trochę przerost formy nad treścią. No i tu się pomyliłem.

Zakres regulacji poduszek – pod plecami i na zagłówku, jest o wiele większy w wariancie magnetycznym. Szczególnie w przypadku zagłówka taka poduszka trzyma się solidniej i jeśli ją umieścimy w interesującym nas miejscu raz, to tam zostaje. Poduszki montowane za pomocą pasków czy różnego rodzaju gumek lubią się przesuwać w trakcie użytkowania. Poza tym poduszki bez pasków bardzo dobrze wyglądają. Magnetyczne są też osłony śrub mocujących oparcie i tutaj podobnie – wygląda to o wiele estetyczniej.

Poduszki, nazywane Bengi, są welurowe i wypełnione pianką memory, więc dopasowują się do kształtów naszego ciała i choć fotel jest bardzo wygodny już po złożeniu, to dzięki temu po kilku dniach będzie zwyczajnie jeszcze wygodniejszy.

Jeśli jesteśmy przy funkcjach fotela to mamy tu szeroko regulowane podłokietniki. Czyli góra-dół, przód-tył oraz możemy je przekręcać na boki. Podłokietniki są pokryte miękkim materiałem, ale nie za miękkim, dzięki czemu się nie odkształcają w trakcie użytkowania.

Co jeszcze potrafi Yumisu 2054 Magnetic?

Yumisu 2054 Magnetic jest osadzony na gumowych kołach, które są bardzo solidne, a jednocześnie ciche i nie niszczą podłóg. Podstawa ma 70 cm szerokości, a maksymalna wysokość fotela to 140 cm. W tym mamy 86 cm oparcia i 47-54 cm wysokości siedziska nad ziemią. Siedzisko ma 51 cm głębokości i 53 cm szerokości, podłokietniki 10 cm i są od siebie oddalone o 44-48 cm, w zależności od ich ułożenia. Szerokość oparcia to 58 cm.

Fotel jest więc duży i bardzo wygodny. Zarówno w ułożeniu bardziej pionowym, typowo pracującym, jak i nieco bardziej zrelaksowanym, kiedy lekko odchylimy oparcie. Te możemy odchylić do maksymalnie 165 stopni, więc w zasadzie można się tu całkiem komfortowo przespać.

Konstrukcja wzbudza duże zaufanie. Jest bardzo solidna, wszystko jest idealnie spasowane i deklarowane maksymalne obciążenie wynoszące 150 kg nie wydaje się ani trochę przesadzone.

Jak wygląda fotel Yumisu po dłuższym okresie użytkowania?

Do foteli Yumisu mamy bardzo duże zaufanie i obok modelu 2054 Magnetic mogę Wam od razu pokazać jak wygląda roczny 2055 Magnetic. A wygląda prawie jak nowy. Prawie, bo jest trochę zakurzony, ale przez ostatni rok w naszym biurze korzystało z niego w sumie pięć osób. Każda z innymi preferencjami siedzenia, innymi ustawieniami podłokietników, mniej lub bardziej wiercąca się w trakcie pracy.

Yumisu 2055 Magnetic po roku użytkowania

Konstrukcyjnie z fotelem nie dzieje się absolutnie nic. Wszystkie mechanizmy działają jak świeżo po wyjęciu z pudełka. Nic się nie przechyla, nie skrzypi, nie pojawiły się najmniejsze luzy. Do tego nie ma tu żadnych przetarć materiału czy podłokietników, więc jeśli ktoś zastanawia się, jak solidne są fotele Yumisu to mogę tylko powiedzieć, że – bardzo!

Wracając do modelu Yumisu 2054 Magnetic to oczywiście zdecydowanie polecam. Fotel jest dostępny w cenie 1899 zł w różnych wariantach kolorystycznych i materiałowych. To cena jak najbardziej adekwatna do jego możliwości. Dodatkowo Yumisu ma obecnie promocję świąteczną, więc korzystając z okazji zapraszamy do sprawdzenia pod tym adresem.