Korzystasz z 7-Zip? Jeśli tak, zaktualizuj program jak najszybciej!

7-Zip to bardzo popularny program do archiwizacji danych. Jak się jednak niespodziewanie okazało, w jego zabezpieczeniach znalazła się luka, która umożliwia hakerom ominięcie funkcji zabezpieczeń Mark of the Web (MotW). Pozwala to na zdalne wykonanie złośliwego kodu na komputerze podczas rozpakowywania pliku archiwum zawierającego szkodliwe oprogramowanie.