Takiej funkcji w słuchawkach AirPods bym się nie spodziewał. Apple ma jednak pewien ambitny plan

W oderwaniu od kontekstu umieszczenie kamer w słuchawkach dousznych wydaje się absurdem (cytując klasyka: a komu to potrzebne?). Skoro jednak nawet Łona i Webber zachęcają, by patrzeć szerzej, spróbujmy i w tym scenariuszu. Ożywioną dyskusję w tym temacie prowadzi ostatnio m.in. Bloomberg i to w kontekście nowych produktów Apple, wśród których mogłyby się w nieodległej przyszłości znaleźć okulary na wzór Ray-Ban Meta albo właśnie wspomniane słuchawki AirPods wyposażone w kamery. Tu warto jednak wprowadzić pewne rozróżnienie na faktyczne kamery rejestrujące obraz w paśmie widzialnym oraz czujniki (np. podczerwieni). W obu opcjach rozwiązanie mogłoby stanowić rozszerzenie możliwości oferowanych przez inne produkty, np. gogle Apple Vision Pro.

Jeśli chodzi o same inteligentne okulary AR, z pewnością obecność dodatkowych kamer w słuchawkach mogłaby odciążyć ich konstrukcję, a dodatkowo rozszerzyć pole widzenia. Z kolei czujniki IR w AirPodsach mogłyby wzmocnić działanie gogli Apple Vision Pro poprzez lepsze rozpoznawanie otoczenia i dopasowywanie warstwy audio. Co ciekawe, pierwsze wzmianki o eksperymentach Apple z kamerami niskiej rozdzielczości montowanych do słuchawek pochodzą jeszcze z 2023 roku. Jeśli pogrzebiemy głębiej we wnioskach patentowych, cofamy się jeszcze dalej, bo do 2017 roku, kiedy w zgłoszeniach zaproponowano dodanie większej liczby czujników do słuchawek, w tym czujnika fotopletyzmogramu do monitorowania tętna użytkownika.

Niezależnie od kierunku, w którym pójdzie rozwój słuchawek Apple, kluczowe wydaje się jedno podstawowe pytanie: kiedy? Analitycy oceniają, że tak spektakularnych nowości moglibyśmy spodziewać się w przeciągu najbliższych 2-3 lat. Biorąc pod uwagę mieszane opinie jakie towarzyszą temu typu dyskusjom w gronie specjalistów, bardziej należałoby się nastawić na wizję AirPodsów, jako akcesoriów w coraz większym stopniu dbających o dobrostan użytkownika, a nie wyższy poziom rozrywki. Jeśli wolno mieć mi własną opinię w tym temacie, chciałbym, żeby wygrał przede wszystkim pragmatyzm.