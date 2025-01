AMD potwierdza: Radeon RX 9070 zadebiutuje w marcu

Oficjalna informacja od Davida McAfee ucina wszelkie spekulacje dotyczące daty premiery układów. Pierwotnie miała ona nastąpić w tym miesiącu, a do przełożenia jej na marzec mogło AMD skłonić ogłoszenie przez Nvidię wprowadzenia na rynek w lutym katy graficznej GeForce 5070.

Czego oczekiwać po kartach Radeon RX?

Co ciekawe, niektórzy sprzedawcy przyjmowali już w styczniu zamówienia przedsprzedażowe na nowe układy AMD. Dlatego oficjalna informacja wprowadza pewne zamieszanie. Póki co potwierdzone zostały dwa modele. Pierwszy to Radeon RX 9070, drugi Radeon RX 9070 XT. Oba korzystają z GPU Navi 48 i 16 GB pamięci GDDR6 na szynie 256-bit, co daje przepustowość wynoszącą 20 Gbps. Różni je natomiast liczba rdzeni. Pierwszy ma ich 3584, podczas gdy w drugim ich liczba wynosi 4096.

Można zatem oczekiwać, że wersja XT będzie charakteryzować się większa wydajnością. Ale aby określić to na pewno, musimy zaczekać, aż oba układy zostaną przetestowane. Niestety, McAfee nie podał żadnej wzmianki dotyczącej cen, toteż musimy czekać na kolejne potwierdzone u źródła informacje na ten temat. Poza tym dwa modele to zdecydowanie nie jest “szeroki asortyment”, a więc zapewne do wymienionych dołączą również kolejne. Tak więc póki co wiemy na pewno tylko tyle, że debiut Radeon RX 9070 i edycji XT nastąpi w marcu.

