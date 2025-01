A jednak – FSR 4 jednak nie dla wcześniejszych kart graficznych.

W grudniu 2024 r. firma AMD wydała wersję zapoznawczą sterownika Adrenalin, który prawdopodobnie zawierał plik DLL dla AMD FSR 4.0. Choć sterownika tego nie można już pobrać, Osvaldo Pinali Doederlein przeanalizował go i podzielił się kilkoma ciekawymi szczegółami na jego temat.

AMD FSR 4.0 ekskluzywne dla GPU z serii RDNA4

Jak zauważył Osvaldo Pinali Doederlein, model ML FSR 4.0 jest oparty na FP8. Obecnie tylko procesory graficzne RDNA4 obsługują WMMA, co jest wymagane dla FP8. Dlatego FSR 4.0 wydaje się być dostępny wyłącznie dla procesorów graficznych RDNA4, czyli wspomnianych na wstępie układów Radeon RX 9070 i RX 9070XT będą mogły w pełni z niego skorzystać.

Teoretycznie AMD może sprawić, że FSR 4.0 będzie działać na swoich GPU RDNA3, ponieważ obsługują one BF16. Jednak będzie to wymagało trochę pracy. Tak więc obecnie wersja zapoznawcza FSR 4.0 obsługuje tylko architekturę RDNA4. Czy to się zmieni w przyszłości, pozostaje do sprawdzenia? Jak pisałem wczoraj – według niektórych plotek wszystkie gry FSR 3.0 będzie można z łatwością uaktualnić do FSR 4.0. Czy stanie się to za pomocą oficjalnych poprawek, czy poprzez zastąpienie plików DLL, pozostaje zagadką.

AMD oficjalnie ujawni swoje procesory graficzne RDNA4 w marcu 2024 r. Chociaż “czerwoni” powiedzieli to i owo na targach CES 2025, konkretów nie było. Wygląda na to, że AMD czeka na zobaczenie w praktyce wydajności RTX 5070 i RTX 5070Ti. Pomoże to odpowiednio dostosować ceny układów RX 9070 i RX 9070XT.