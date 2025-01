Home Tech AMD przedstawia Ryzen 9000X3D. Nowy flagowiec na horyzoncie

AMD przedstawia Ryzen 9000X3D. Nowy flagowiec na horyzoncie

Podczas CES 2025 firma AMD zaprezentowała swój flagowy procesor X3D tej generacji, Ryzen 9 9950X3D. Jest on następcą 7950X3D i ma podobną konfigurację rdzeni. Wygląda na to, że 9800X3D pozostaje… najszybszym procesorem do gier w ogóle, chociaż 9950X3D jest tuż za nim.