Miały być podsumowania w pigułce, a zamiast tego Apple Intelligence generuje fałszywe informacje

Podsumowania powiadomień na iPhone’ach generują fałszywe informacje. Czy Apple coś z tym zrobi?

Podczas WWDC 2024 Apple szumnie zapowiadał nowoczesne funkcje Apple Intelligence, które miały trafić na pokład iOS 18. Co prawda jak na razie udostępniono dopiero ich część, a w dodatku są one dostępne tylko na wybranych rynkach, jednak i tak daje nam to możliwość wglądu w działanie wprowadzanych na bieżąco nowości. Jedną z nich są podsumowania powiadomień, dostępne od czasu aktualizacji iOS 18.1. To jedna z tych bardziej przydatnych funkcji, która może oszczędzić sporo czasu, zwłaszcza użytkownikom otrzymującym masę powiadomień.

Jak sama nazwa wskazuje, funkcjonalność wykorzystuje sztuczną inteligencję do kondensowania otrzymywanych powiadomień. Najpierw narzędzie skanuje długie alerty i stosy powiadomień, dostarczając podsumowania ujęte w zwięzłym, konkretnym komunikacie. W zasadzie chyba nikogo nie zdziwi fakt, że Apple Intelligence nie do końca sprostało powierzonemu zadaniu, generując fałszywe informacje. BBC opublikowało artykuł, w którym przygląda się bliżej tej funkcji, podkreślając, w jaki sposób fałszywe podsumowania generowane przez AI mogą wpłynąć na wiarygodność serwisu.

iOS wielokrotnie generował niedokładne nagłówki na podstawie powiadomień push wysyłanych przez aplikację BBC. Wśród przykładów podawanych przez redakcję wymieniono m.in. fałszywe informacje o samobójstwie, zwycięstwach w zawodach czy coming oucie tenisisty. Brzmi to mocno przypadkowo, jednak wielu użytkowników czytając takie nagłówki, może zostać wprowadzonych w błąd, co oczywiście pociągnie za sobą nadszarpnięcie wizerunku BBC jako wiarygodnego źródła informacji.

Te podsumowania sztucznej inteligencji autorstwa Apple’a nie odzwierciedlają – a w niektórych przypadkach są całkowicie sprzeczne – oryginalnej treści BBC – oświadcza BBC.

Nie jest to odosobniony przypadek, ponieważ jeszcze w listopadzie wspominano o błędnych podsumowaniach alertów z aplikacji New York Times, co zresztą powtórzyło się w ostatnich dniach. Teraz Apple odpowiedział na te skargi i przekazał Ars Technica następujące oświadczenie:

Apple Intelligence ma pomóc użytkownikom wykonywać codzienne zadania szybciej i łatwiej. Obejmuje to opcjonalne podsumowania powiadomień, które zapewniają użytkownikom, którzy zdecydują się na to, możliwość krótkiego przeglądania informacji z aplikacji i dostępu do pełnych szczegółów, kiedy tylko zechcą. Są one identyfikowane ikoną podsumowania, a oryginalna treść jest dostępna po szybkim dotknięciu. Funkcje Apple Intelligence są w wersji beta i stale wprowadzamy ulepszenia z pomocą opinii użytkowników. Aktualizacja oprogramowania w nadchodzących tygodniach dodatkowo poinformuje, kiedy wyświetlany tekst jest podsumowaniem dostarczonym przez Apple Intelligence. Zachęcamy użytkowników do zgłaszania obaw, jeśli zobaczą nieoczekiwane podsumowanie powiadomień.

Obecnie przy podsumowaniach pojawia się niewielka, dość subtelna ikona i wydaje się, że w ramach kolejnej aktualizacji stanie się ona bardziej widoczna lub pojawi się inne jasne ostrzeżenie, informujące o treści generowanej przez Apple Intelligence. Nie będzie to jednak rozwiązaniem problemu, bo fałszywe podsumowania mogą dalej się pojawiać, choć użytkownicy mogą być bardziej świadomi, kto jest odpowiedzialny za pojawiające się na ich ekranie bzdury.