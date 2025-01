Inżynierowie z LG pomogli stworzyć cud techniki. Tak wygląda przyszłość motoryzacji

Ten elektryczny samochód przejedzie 64 km dziennie bez ładowania. Aptera Launch Edition może być rewolucją

Połączenie elektrycznych samochodów i fotowoltaiki to strzał w dziesiątkę. Zwłaszcza w krajach, gdzie nie brakuje Słońca przez cały rok, bo to prosty przepis na “darmowe paliwo”. Jednak zamocowanie paneli słonecznych na samochodzie to tylko część sukcesu. Trzeba bowiem też zadbać o to, aby jego efektywność energetyczna była możliwie najlepsza i to właśnie udało się osiągnąć firmie Aptera, która pokazała swój samochód solarny Aptera Launch Edition na targach CES 2025 w Las Vegas.

Aptera?s flagship vehicle, also coined Aptera, offers up to 40 miles of solar-powered driving per day plus the option to plug in to charge for 400 miles on a single charge

Aptera Launch Edition to nie byle pojazd elektryczny, a coś w rodzaju “samochodu z przyszłości”. Toczy się na trzech kołach, wygląda jak sprzęt rodem z filmu science-fiction i do tego łączy wyjątkowy zestaw cech. Przełomowość tego sprzętu zaczyna się już od samych podstaw, bo dzięki wykorzystaniu kompozytu z włókna węglowego, jego konstrukcja składa się z zaledwie sześciu głównych części. Na pierwszy rzut oka odznacza się on jednak samą aerodynamiką, bo projekt minimalizujący opór powietrza o 50% w porównaniu z tradycyjnymi elektrycznymi pojazdami wpływa bezpośrednio na jego zużycie energii podczas jazdy.

Lepiej usiądźcie, bo jeśli imponuje wam zużycie np. Modelu S firmy Tesla rzędu od 194 Wh/km w mieście do 288 Wh/km na autostradach, to Aptera Launch Edition powali was swoim zużyciem na poziomie 100 Wh/km. Taki wynik bierze się zarówno z lekkości, jak i aerodynamiki oraz zaawansowanego układu napędowego. To dzięki niemu ten elektryczny trójkołowiec jest zresztą w stanie przejechać nawet 64 km każdego dnia “za darmo”, czerpiąc energię ze słońca za pośrednictwem swoich czterech paneli słonecznych, które są zintegrowane bezpośrednio z nadwoziem. Na jednym ładowaniu może z kolei pokonać do nawet 708 kilometrów (wliczając w to niestety energię ze Słońca), co czyni go jednym z najbardziej energooszczędnych pojazdów na rynku.

Chociaż firma Aptera nie ogłosiła jeszcze oficjalnej daty premiery swojego sprzętu, to jej partnerstwo z LG Electronics zwiastuje rychłą masową produkcję. LG zobowiązało się bowiem oficjalnie do dostarczania cylindrycznych ogniw baterii do 2031 roku, wspierając ambitne cele produkcyjne firmy. Jeśli projekt odniesie sukces, Aptera Launch Edition może zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy zrównoważony transport.