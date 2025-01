Na te promocje Banggood warto teraz zwrócić uwagę. Sporo sprzętu dla fanów motoryzacji

Ogrzewanie postojowe KROAK F1

System ogrzewania postojowego (często określany jako webasto) zasysa zimne powietrze z zewnątrz pojazdu, a następnie ogrzewa jego wnętrze oraz silnik podczas postoju. Ogrzewanie postojowe zapewnia stosunkowo szybki wzrost temperatury we wnętrzu samochodu. Jest to szczególnie przydatne w trakcie mroźnych zim, gdzie możemy ogrzać wnętrze pojazdu przed naszym przyjściem z np. gór. Przyda się również w mroźne zimowe dni w szczególności, jeśli musimy podwieźć gdzieś dzieci. Agregatem KROAK F1 o mocy 5 – 8 kW zamkniętym w aluminiowej obudowie można sterować zdalnie za pomocą dołączonego pilota, sterownika z ekranem lub telefonu z aplikacją przez Bluetooth. Dołączony zbiornik na paliwo (ropa) o pojemności 10 litrów daje spory czas działania przy spalaniu na poziomie 0,16 – 0,48 l/h. Urządzenie może pracować w zakresie temperatur otoczenia od -40 do +40 stopni Celsjusza. Zakres temperatur do ustawienia w środku pojazdu mieści się w zakresie od 8 do nawet 36 stopni Celsjusza. Nawet wersa Bluetooth kosztuje tylko 216,76 zł po zastosowaniu kuponu: BG5244b1. Jest to więc najtańsza cena urządzenia w jego historii. Dodatkowym bonusem jest darmowa wysyłka z Europy. Dzięki dostawie z czeskiego magazynu nie poniesiecie żadnych kosztów celnych. Możecie też oczekiwać kuriera po 5-7 dniach.

Konsola centralna YUEHOO 11,26″

Duże ekrany dotykowe na desce rozdzielczej nie są już wyłącznie domeną najnowszych aut. Konsola centralna YUEHOO z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej 11,26 cala oferuje nie tylko zgodność z Apple CarPlay oraz Android Auto, ale sama ma również w zestawie dwie kamery (przednią oraz cofania). Montaż akcesorium ułatwia taśma klejąca, a parowanie z telefonem odbywa się za pośrednictwem technologii Bluetooth. Konsolę można też połączyć kablowo z gniazdem AUX w samochodzie. We wtyczce do gniazda zapalniczki służącego do zasilania znajdziemy dodatkowy port USB. Teraz na Banggood znajdziecie sprzęt w cenie zaledwie 268 zł z kodem rabatowym BGbc75a9. Wysyłka jest również z Czech, więc nie będzie żadnych problemów z dostawą.

Urządzenie rozruchowe POPDEER PD-JA3

Zima zazwyczaj oznacza potencjalne problemy z uruchomieniem auta. Nigdy nie wiadomo, kiedy zdarzy się rozładowany akumulator u nas lub kogoś innego na trasie. Zaradzić temu może podręczny rozrusznik określany też mianem tzw. Jump Startera. POPDEER PD-JA3. Oferuje ona prąd szczytowy 5000 A, co pozwoli na ożywienie 10-litrowych silników benzynowych czy 8-litrowych wysokoprężnych. Żywotność akumulatora pozwala na ponad 1500 użyć oraz do 60 rozruchów na jednym ładowaniu. Mamy też wbudowany kompresor, który pozwoli napompować opony. Oferuje on przepływ powietrza 35/min oraz ma funkcję automatycznego zatrzymania, co pozwoli zapobiedz nadmiernemu napompowaniu. Plusem jest również obecna lampka LED, która w szczególności może przydać się w nocy. Ładowanie urządzenia odbywa się przez port USB-C (jest szybkie ładowanie 9B/2A), ale mamy również wyjściowy USB-A. Jest to więc wszechstronne urządzenie, które nie raz może okazać się niezastąpione.

Z kodem BGOODLUCK8 kupicie go za zaledwie 218,82 zł. Jest tutaj darmowa wysyłka z Czech, więc zamówienie szybko powinno do Was dotrzeć.

Skaner diagnostyczny LAUNCH CRP123X V2.0

Czasem po prostu nie do końca wiadomo co się stało, a wszystkie kontrolki w aucie świecą się jak na choince. Do podstawowej diagnostyki jeszcze przed wizytą w warsztacie może się przydać skaner LAUNCH CRP123X V2.0, który podłączymy do portu OBD2. Urządzenie w gumowanej obudowie przychodzi w komplecie z wygodnym etui i jest wyposażone w 5-calowy ekran dotykowy, moduł Wi-Fi oraz wbudowany akumulator 6000 mAh. Pozwala na odczytywanie kodów błędów oraz ich czyszczenie (silnik, przekładnia, ABS, SRS), a raport z diagnostyki można wysłać zaraz po badaniu w postaci wiadomości e-mail. Z kuponem BGae2f61 kupicie go za 578 zł. To bardzo dobra kwota jak na takie urządzenie. Ponownie wysyłka jest darmowa i odbywa się z Czech.

Kontroler do gier FlyDiGi APEX 4

Na koniec coś pozornie nie pasującego do powyższych urządzeń, ale z drugiej strony kto powiedział, że nie da się grać w samochodzie w trakcie przerwy w podróżowaniu, szczególnie jeśli mamy na to nieco więcej przestrzeni? FlyDiGi APEX 4 Wireless to bezprzewodowy kontroler (Bluetooth i radiowe 2,4 GHz) w układzie Xboksa, wyposażony w silniczki wibracyjne oraz gałki z efektem Halla i regulacją siły oporu. Ciekawostką jest wbudowany niewielki wyświetlacz, na który można wgrać animowane GIF-y z poziomu dołączonego oprogramowania, a to zapewnia całkiem sporo możliwości w zakresie konfiguracji.

Apex 4 można opisać jako solidny sprzęt. Jest dosyć lekki, nie sprawia wrażenia plastikowego i wygodnie leży w dłoniach. Nie ma tutaj latających elementów, a poszczególne przyciski nie wydają dziwnych odgłosów podczas użytkowania. Warto też zwrócić uwagę na jego wygląd, który zdecydowanie przyciąga wzrok i na pewno można go nazwać nowoczesny. Plusem jest też jego ergonomia. Kontroler wygodnie powinien leżeć w dłoni i pozwalać na długie godziny przyjemnej rozgrywki. Mamy też możliwość personalizacji sprzętu

Na Amazonie kupicie go za ok. 160$, na Aliexpress za ok. 100$. Na Banggood z kodem BG71b11f możemy go kupić w bardzo atrakcyjnej cenie 314 zł. Natomiast wysyłka jest z magazynu w Chinach, ale bez problemów w ciągu 15 dni powinien on do Was dotrzeć.