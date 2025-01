Bitcoin szybuje ponad chmury. Padł kolejny rekord wirtualnej waluty

Jednym z głównych wspierających Donalda Trumpa na urzędzie prezydenta jest Elon Musk – ważna postać na rynku kryptowalut. Analitycy przewidywali, że jeśli Trump wygra wybory, kryptowaluty zyskają na wartości. I tak też się stało. A jaka jest rekordowa wartość Bitcoina?

Chcesz kupić Bitcoina? Musisz zapłacić co najmniej 102 tys. dolarów

Bitcoin osiągnął wczoraj najwyższy w swojej historii. Według TradingView, kryptowaluta ustanowiła nowy, rekordowy kurs 109 354 USD (448 tys. zł), zanim spadła do nieco poniżej 106 400 USD, a teraz, w momencie pisania tego tekstu, jej wartość to 102 337 USD, czyli 419,3 tys. zł. Wzrost cen ma kilka przyczyn, ale jedną z kluczowych jest to, że prezydent-elekt Trump umieszcza osoby przyjazne kryptowalutom na kluczowych stanowiskach regulacyjnych. Dzięki temu inwestorzy będą bardziej pewni, że rząd nie zamierza ograniczać sektora (jak miało to miejsce choćby w Chinach). Trump twierdzi również, że chce utworzyć strategiczną krajową rezerwę Bitcoinów, co potencjalnie wycofa ich tysiące z obiegu, podnosząc cenę pozostałych w publicznym obrocie.

Należy jednak pamiętać, że notowania lubią się zmieniać i już teraz Bitcoin jest 7 tys. dolarów niżej niż wczoraj. Analitycy prorokują, że w nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się jeszcze większych wzrostów jego wartości, ale zawsze może się zdarzyć coś niespodziewanego, co sprawi, że sytuacja ulegnie zmianie. Mogą pojawić się również spekulanci pompujący “bańkę”, a więc jeśli rozmyślasz o tego typu inwestycji, lepiej zachować ostrożność.

