Bosch Unlimited 10 BCS1041WAC – rewolucjaw odkurzaniu czy kolejny gadżet? Sprawdziliśmy to!

Otwieramy karton! Poznaj nasze pierwsze spostrzeżenia o odkurzaczu Bosch Unlimited 10 BCS1041WAC

Rozpakowanie i złożenie odkurzacza poszło nam bardzo sprawnie. Po otwarciu pudełka od razu zauważyliśmy, że producent zadbał o każdy szczegół. Wszystkie elementy są starannie zapakowane i zabezpieczone, dzięki czemu dotarły w idealnym stanie.

Co ciekawe, dołączony do odkurzacza wymienny akumulator litowo-jonowy 18 V 4 Ah z serii Power for All Alliance jest kompatybilny z innymiurządzeniami marki Bosch i nie tylko. Odkurzacz jest nieco cięższy niż poprzednie modele Bosch (cały odkurzacz waży 3,72 kg; odkurzacz ręczny: 2,0 kg), lecz nie stanowiło to u nas problemu podczas sprzątania 70 m² mieszkania. Jako miłośnicy dobrego designu od razu zwróciliśmy też uwagę na duży, kolorowy wyświetlacz TFT.

Całość jest solidnie wykonana, a urządzenie zapowiada się na łatwe w obsłudze i bardzo funkcjonalne. Czas na testy w praktyce!

Co znajduje się w zestawie z odkurzaczem Bosch Unlimited 10?

Wprowadzając na rynek serię odkurzaczy Unlimited 10 , marka Bosch zaproponowała nam aż 7 różnych wersji wyposażenia. Poszczególne warianty różnią się głównie kolorem wykończenia korpusu oraz zestawem dołączonych akcesoriów.

Do testów otrzymaliśmy schludnie prezentujące się urządzenie w kolorze białym, a akcesoria, które znalazły się w zestawie z modelem BCS1041WAC to:

wymienny akumulator 4Ah 18V Power for All Alliance,

przewód do ładowania akumulatora,

elektroszczotka HardFloor Soft Brush z podświetleniem LED,

elektroszczotka MicroClean™ Brush z podświetleniem LED,

szczotka do mebli,

ssawka do tapicerki XXL,

ssawka szczelinowa,

ssawka do szuflad i klawiatur,

długa elastyczna ssawka szczelinowa,

stacja dokująca wraz z szyną i uchwytami na akcesoria,

instrukcja obsługi.

Technologie zastosowane w pionowym odkurzaczu Bosch Unlimited 10

W ramach testu postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej 5 funkcjom, które marka Bosch opisuje jako kluczowe wyróżniki tego modelu. Jednak zanim przejdziemy do testów, krótko wyjaśniamy, jak działają.

Unikalna Technologia MicroClean™ – dzięki niej możemy odkurzać nawet to co niewidoczne. Sensor MicroClean™ wykrywa mikroskopijne cząsteczki kurzu, a elektroszczotka usuwa je ze wszystkich powierzchni. A skoro nie widzimy już brudu, to skąd wiemy, że odkurzone miejsca są gruntownie czyste? Poinformuje nas o tym świecący pierścień MicroClean™.

Elektroszczotka MicroClean™ Brush – stworzona, aby skutecznie usuwać każdy rodzaj zanieczyszczeń: od gruboziarnistego brudu po drobny kurz ukryty w dywanach, tapicerce i szczelinach podłogi.

Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz z systemem kompresji, który ściska zebrane zanieczyszczenia, oszczędzając miejsce i redukując częstotliwość opróżniania nawet o 50%.

System filtracji HEPA – usuwa ponad 99,99% drobnych cząsteczek kurzu (również alergeny), zapobiegając ich ponownej emisji do powietrza w mieszkaniu.

Ochrona przed plątaniem się włosów – taką obietnicę niesie za sobą używanie elektroszczotki MicroClean™ Brush, która ma wałek o dużej średnicy, dzięki czemu włosy są 3x mniej podatne na plątanie. Testy marki Bosch pokazują, że włosy nawet o długości 60cm (szczególnie w trybie Turbo) to dla szczotki żaden problem. Przekonamy się!

Nowoczesne funkcje Bosch Unlimited 10 a odkurzanie. Nasze obserwacje

Duży wyświetlacz TFT = większa wygoda?

Większy ekran zapewnia wyższy komfort obsługi –duże litery to lepsza czytelność i łatwiejsze przełączanie trybów pracy (jest ich aż 6: eco, auto, turbo, delikatny dywan, samochód i cichy). Oprócz tego wyświetlacz pokazuje sporo praktycznych informacji, np. czas do rozładowania baterii, instrukcje obrazkowe pokazujące krok po kroku jak dbać o urządzenie (opróżnić pojemnik na kurz, wyczyścić filtr, sensor i elektroszczotkę), a także pozwala aktywować dwie przydatne funkcje: ochronę akumulatora (która wydłuża jego żywotność) oraz oszczędzanie energii (która automatycznie przełącza aktualny tryb pracy na eco, w momencie niskiego stanu naładowania akumulatora). Obraz na wyświetlaczu świetnie współgra za to z elektroszczotką MicroClean™Brush, pokazując grafikę aktualnie odkurzanej powierzchni.

Elektroszczotka MicroClean™ Brush i inne akcesoria, a codzienne porządki

W zestawie z odkurzaczem Bosch Unlimited 10 znalazło się aż 7 końcówek przeznaczonych do różnych powierzchni i do różnych zadań. Wśród nich mamy aż 2 elektroszczotki:

HardFloor Soft Brush , idealną do wrażliwych podłóg twardych,

, idealną do wrażliwych podłóg twardych, MicroClean™ Brush, uniwersalną i wyposażoną w funkcję zapobiegającą plątaniu włosów.

Obie elektroszczotki są bardzo zwrotne i wygodne w użyciu, również za sprawą wbudowanego podświetlenia LED. Szczotkę HardFloor Soft Brush sprawdziliśmy chociażby na dębowym parkiecie i naprawdę gładko sunie po podłodze, a jej miękki wałek chroni przed powstawaniem zarysowań.

Naszą ulubioną końcówką została jednak elektroszczotka MicroClean™ Brush – doskonale rozpoznaje rodzaj powierzchni i radzi sobie nawet z dużymi okruchami! W połączeniu ze zginaną pod kątem 90 stopni rurą, ogromnie ułatwia sprzątanie pod niskimi meblami.Sprawdziliśmy również, czy mniejsze plątanie się włosów wokół wałka to fakt. Efekty nas zaskoczyły – ilość włosów, które wplątują się w szczotkę jest minimalna! Największą jej zaletę zostawiliśmy jednak na koniec. Mowa tu o pierścieniu MicroClean™, który informuje nas o idealnej czystości zmieniając kolor z jasno-niebieskiego na intensywny niebieski. Dzięki niemu każdy kąt w domu jest perfekcyjnie czysty!

Odłóżmy teraz na bok długą rurę (która swoją drogą ma praktyczną samostojącą konstrukcję umożliwiającą postawienie odkurzacza w dowolnym miejscu) przejdźmy do sprzątania mniejszych zakamarków precyzyjnymi końcówkami. W zestawie z odkurzaczem Bosch Unlimited 10 znajduje się ssawka do tapicerki w rozmiarze XXL, która świetnie radzi sobie z różnymi obiciami, choć czasem potrzebuje kilku przesunięć po materiale. Najbardziej zaskoczyła jednak nas ssawka do szuflad i klawiatur, która z dużą mocą ssania usuwa nawet najgłębiej osadzony kurz – nasz laptop wygląda teraz jak nowy! Podsumowując: mnogość końcówek jest dobrze przemyślana – znajdziemy tu wszystko, czego potrzeba do porządków.

Na pochwałę zasługuje też jakość wykonania poszczególnych ssawek. Akcesoria z matowego tworzywa wydają się być trwałe i odporne na zarysowania. Przypuszczamy, że będą wyglądać estetycznie nawet po długim czasie i przy codziennym użytkowaniu.

Całości dopełnia 3-fazowy silnik bezszczotkowy TurboSpin, który przy 70 000 obr./min radzi sobie świetnie z codziennym sprzątaniem. Dodatkowo, marka Bosch obejmuje go 10-letnią gwarancją.

System kompresji, a faktyczna częstotliwość opróżniania pojemnika.

Zbiornik na kurz o pojemności 400 ml wystarczył nam na 6 dużych sprzątań domu. System kompresji działa znakomicie – ugniata brud w zwarty kłębek, dzięki czemu w zbiorniku mieści się naprawdę sporo zabrudzeń. Przyznamy, że rzadsze opróżnianie to ogromna wygoda,zwłaszcza przy codziennym użytkowaniu. Nie ma się jednak co obawiać opróżniania, kiedy już pojawi się taka konieczność – jest ono dziecinnie proste. Co więcej, dzięki zastosowaniu dźwigni można zrobić to bez brudzenia rąk. To rozwiązanie, które zdecydowanie podnosi komfort użytkownika – jesteśmy na tak!

System filtracji HEPA

Producent chwali się systemem filtracji HEPA o wysokiej skuteczności filtracji na poziomie ponad 99,99% – dzięki niemu wydmuchiwane powietrze jest czystsze niż normalne powietrze w domu, z dużą korzyścią dla alergików, oczywiście. Podczas użytkowania odkurzacza zauważyliśmy, że taki system filtracji działa bardzo skutecznie. Ani razu nie wyczuliśmy zapachu kurzu czy innych nieprzyjemnych woni, co często zdarzało się w przypadku tradycyjnych odkurzaczy.

Dodatkowo czyszczenie filtra okazało się proste i wygodne. Wystarczy wykonać kilka kroków: za pomocą dwóch przycisków odczepić pojemnik na kurz, przekręcić pokrętło filtra z funkcją Rotation Clean, specjalnym przyciskiem opróżnić pojemnik, a następnie wyciągnąć filtr i go wytrzepać. Całe zadanie można zrobić bez zbytniego brudzenia sobie rąk, co zdecydowanie zaliczamy na plus.

Wymienny akumulator Power for All Alliance

Akumulator odkurzacza Bosch Unlimited 10 ma pojemność 4 Ah. W pełni naładowany zapewnia około 25 minut pracy w trybie Auto z elektroszczotką, co wystarcza na dwukrotne sprzątnięcie naszego 70 m² mieszkania. W trybie eco czas ten wydłuża się nawet do 80 minut bez elektroszczotki (do 65 min z elektroszczotką), natomiast w trybie turbo zauważalnie się skraca, ale jednocześnie oferuje najwyższy poziom skuteczności. Niestety, ładowanie standardową ładowarką sieciową trwa aż 4 godziny – warto zaplanować sprzątanie z wyprzedzeniem, by uniknąć długich przerw i oczekiwania na gotowość urządzenia do pracy.

Dużym ułatwieniem na pewno jest zakup szybkiej ładowarki, która skraca czas ładowania z 4 godzin do zaledwie 51 minut! (w zależności od modelu szybkiej ładowarki). Samo ładowanie odbywa się przez podłączenie ładowarki do jednostki centralnej. Alternatywnie można skorzystać z dołączonej do zestawu stacji dokującej, którą warto od razu zamontować w dogodnym miejscu na ścianie.

Na plus zasługuje też wymienny akumulator Power for All Alliance. Dzięki kompatybilności z innymi urządzeniami Bosch (i nie tylko!) można podczas sprzątania łatwo podmienić baterię, nie przerywając pracy – to rozwiązanie zdecydowanie polecamy.

Czy Bosch Unlimited 10 to rzeczywiście „rewolucja w odkurzaniu”? Podsumowanie i nasza opinia

Podsumowując, odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 10 to prawdziwa rewolucja w odkurzaniu – przynajmniej w naszym odczuciu! Technologie zastosowane w tym modelu,takie jak elektroszczotka MicroClean™ Brush zapobiegająca plątaniu się włosów wokół wałka oraz funkcja MicroClean™, która dba o perfekcyjne usunięcie kurzu i brudu z podłogi, to absolutny must-have w każdym domu! Choć duży wyświetlacz robi wrażenie, w tejcenie brakuje nam pełnego dotykowego sterowania. Odkurzacz jest również dość ciężki. Nie przeszkadza to jednak w szybkim sprzątaniu, ale może stanowić wyzwanie przy intensywniejszym odkurzaniu. Podoba nam się pomysł z wymiennym akumulatorem, ale to system kompresji zabrudzeń robi prawdziwą różnicę w komforcie użytkowania. Jeśli szukasz dobrze przemyślanego odkurzacza pionowego do codziennych, szybkich porządków, to Bosch Unlimited 10 BCS1041WACl z pewnością spełni Twoje oczekiwania!