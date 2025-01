Canon ma pełnoklatkowy sensor 410 Mpix, ale w aparacie go prędko nie zobaczysz

Sensor 410 Mpix zaprezentowany przez Canona to matryca do zadań specjalnych

Pośród aparatów fotograficznych dostępnych w handlu, najgęstszą matrycę ma w tej chwili Sony A7R V – jest to sensor BSI CMOS o rozdzielczości 61 Mpix. W większości kamer pełnoklatkowych stosuje się układy o niższej rozdzielczości, za to mające szybszy odczyt i wygodniejsze w użyciu podczas filmowania. Nieco inaczej wygląda to w aparatach średnioformatowych, gdzie rozdzielczości przekraczają 100 Mpix, jednak są to konstrukcje typowo studyjne, gdzie prędkości odczytu nie muszą być zbyt wielkie.

src: Canon

Zaprezentowany przez Canona nowy układ 410 Mpix to sensor BSI Stacked CMOS o rozmiarze FF i dzięki nowej konstrukcji obwodów elektronicznych jest w tanie odczytywać dane z wydajnością 3280 Mpix/s, oferując do 8 fps w pełnej rozdzielczości 24592 × 16704 pikseli. Matryca może też pracować z łączeniem 4 pikseli w jeden, oferując na wyjściu 100 Mpix z prędkością do 24 fps, a także wyższą czułość i bardzo niski poziom szumów.

Dzięki zachowaniu rozmiaru FF matryca może współpracować z szeroką gamą wysokiej jakości obiektywów pełnoklatkowych. Jest jednak wątpliwe, byśmy mieli okazję zobaczyć ją w kolejnych bezlusterkowcach Canona – osiągane parametry kwalifikują nowy sensor do zastosowań typowo specjalistycznych: przemysłowych, medycznych i do układów monitoringu, w których możliwość znacznego powiększenia obrazu bez utraty szczegółów jest kluczowa. Jeśli pomysł się sprawdzi w praktyce, można jednak przypuszczać, że w niezbyt dalekiej przyszłości, podobne, choć może nieco mniej gęste matryce zagoszczą także w aparatach fotograficznych.