To się nazywa kariera. Pracowali dla Muska, a teraz mają uzbroić USA w potężną broń

Tajna broń Pentagonu? Startup, który masowo produkuje hipersoniczne pociski

Armia USA przyspiesza rozwój broni hipersonicznej, a kluczową firmą w tym przedsięwzięciu ma być Castelion, czyli startup założony przez byłych inżynierów SpaceX, który zebrał 100 milionów dolarów na budowę tańszych i masowo produkowanych hipersonicznych rakiet. Ich celem jest zapewnienie USA i sojusznikom (m.in. państwom NATO) strategicznej przewagi, eliminując jednocześnie gigantyczne koszty tradycyjnych programów zbrojeniowych. W przeciwieństwie do gigantów branży obronnej, takich jak Lockheed Martin czy Raytheon, nowatorski Castelion nie skupia się na jednostkowych, kosztownych projektach. Zamiast tego korzysta z modelu produkcji komercyjnych statków kosmicznych, który SpaceX opanował do perfekcji, aby szybko i tanio rozwijać hipersoniczne rakiety.

Mając teraz dostęp do środków w wysokości aż 130 mln dolarów, Castelion ma w planach przeprowadzać testy swoich rakiet co dwa tygodnie na pustyni Mojave, tworzyć infrastrukturę do masowej produkcji komponentów rakietowych oraz doskonalić systemy naprowadzania dla jeszcze większej precyzji uderzeń. Dzięki całkowicie wewnętrznej produkcji Castelion ma uniknąć problemów z łańcuchami dostaw, które często spowalniają gigantów branży obronnej. To oznacza, że przejście od projektu do testów odbywa się w rekordowym czasie – dokładnie tak, jak robiło to SpaceX, rewolucjonizując przemysł kosmiczny.

W Castelion zasiadł m.in. były dyrektor (Sean Pitt) i były dyrektor finansowy (Andrew Kreitz) SpaceX oraz byli doradcy Pentagonu (Mike Griffin & Lisa Porter), a ich obietnice nie są jedynie gadką pod inwestorów, bo firma ta przeprowadziła pierwszy pełny test rakiety już w marcu 2024 roku, a regularne dwutygodniowe testy na pustyni Mojave potwierdzają, że rozwój technologii postępuje błyskawicznie. Dzięki zastrzykowi funduszy Castelion ma teraz szansę odegrać kluczową rolę w hipersonicznej strategii Pentagonu, zapewniając Wojsku USA pociski hipersoniczne, które mogą być odpalane z wyrzutni naziemnych, okrętów różnego typu, a nawet bombowców i myśliwców.

Dziś możemy więc tylko czekać na pierwsze rzeczywiste bronie hipersoniczne od Castelion, bo na tę chwilę trudno tak naprawdę ocenić potencjał tej firmy na rynku zbrojeniowym. Obietnice i oczekiwania są ogromne, ale wiemy, jak to z nimi bywa. Amerykanie po prostu to uwielbiają, zważywszy na to, że nowy prezydent rzucił się na realizację nieudanego niegdyś planu, który pochłonął niewyobrażalne środki. Z drugiej jednak strony tanie i masowo produkowane pociski hipersoniczne są bardziej realne od “amerykańskich gwiezdnych wojen“.