590-kilogramowy zwiastun zniszczenia. Dlaczego ta broń Chin tak boli USA?

Chińska bomba Tiangang, to przykład zupełnie nowej ery precyzyjnych ataków powietrznych

Chiny pochwaliły się wprowadzeniem do użytku nowej broni, która waży około 590 kg i została zaprojektowana specjalnie w celu zwiększenia zdolności uderzeniowych Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAAF). W gruncie rzeczy nie jest to zupełnie nowa broń, a system, który przekształca stare bomby w precyzyjnie naprowadzaną broń. Tego typu strategię modernizowania istniejącego arsenału USA, Chiny czy Rosja realizują od dłuższego czasu, a sama chińska przygoda z bombami szybującymi rozpoczęła się w 2006 roku wraz z wprowadzeniem serii LS-6 opracowanej przez Luoyang Optoelectro Technology Development Center. Seria LS-6 obejmuje zestawy precyzyjnie naprowadzanych bomb szybujących o różnych masach (50, 100, 250 i 500 kilogramów), z czego ta największa (LS-6) o wadze 500 kg może zwalczać cele odległe o nawet 60 km, o ile zostanie zrzucona przez samolot z wysokości 10000 metrów.

Jaką lukę wypełnia więc Tiangang? W praktyce to najnowsze dzieło Chińczyków stanowi rozwinięcie technologii stworzonej na potrzeby LS-6, oferując jeszcze okazalszy zasięg oraz kompatybilność z istniejącymi systemami. Zalicza się zresztą do tak zwanych bomb szybujących o zwiększonym zasięgu z naprowadzaniem GPS, a sama w sobie mierzy aż 377 mm średnicy. Dzięki systemowi nawigacji GPS ma uderzać precyzyjnie (CEP rzędu 15 metrów) w różne cele stacjonarne, takie jak centra komunikacyjne, bazy wojskowe, stanowiska rakietowe, mosty, elektrownie i magazyny. Jej aerodynamiczna konstrukcja pozwala na szybowanie w kierunku celu oddalonego o ponad 80 kilometrów, ale nie jest to wynik, który deklasuje m.in. dzieła USA, bo amerykańska bomba AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) opracowana przez Raytheon może przelecieć do nawet 130 km, posiłkując się systemem GPS/INS oraz naprowadzaniem na podczerwień.

Samo wprowadzenie bomby Tiangang na służbę świadczy o chińskich ambicjach zwiększenia zdolności wojskowych w zakresie ataków powietrznych. Dzięki modernizacji istniejących tak potężnych bomb niekierowanych na broń precyzyjną państwo bezpośrednio zwiększa stosunkowo niskim kosztem swoją elastyczność operacyjną i efektywność kosztową. Zwłaszcza że dzięki zasięgowi przekraczającemu możliwości wielu systemów obrony powietrznej, Tiangang pozwoli chińskim samolotom wojskowym na operowanie z bezpiecznej odległości, poprawiając tym samym ich szanse przetrwania na polu bitwy.