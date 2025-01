Świat mówił, że to niemożliwe. Chiny właśnie to zrobiły i zwiększyły potęgę wojska

Rewolucyjny zegar atomowy Chin, to wielki przełom dla wojska i misji kosmicznych

Zegary atomowe stanowią najwyższy poziom dokładności w pomiarze czasu. To właśnie one wyznaczają globalny standard precyzji, ośmieszając nawet najdokładniejsze mechanizmy zegarowe kosztujące krocie. Urządzenia te są kluczowe w telekomunikacji, systemach pozycjonowania satelitarnego (GPS), a nawet w kwestii synchronizacji radarów oraz przeprowadzania operacji wojskowych. Przydają się więc zawsze tam, gdzie nawet część sekundy ma kluczowe znaczenie. Jednak tradycyjne zegary atomowe często są duże i przechowywane w kontrolowanych warunkach, by uniknąć zakłóceń środowiskowych, ale oto właśnie Chiny pochwaliły się przed światem swoim przełomowym NIM-TF3. Zdjęć niestety się nie doczekaliśmy.

Fizycy NIST Steve Jefferts (na pierwszym planie) i Tom Heavner z cezowym zegarem atomowym NIST-F2, który wyznaczył nowy cywilny standard czasu dla Stanów Zjednoczonych (Wikipedia)

Zegar atomowy NIM-TF3 jest nie tylko mały, bo sprowadza się mniej więcej do gabarytów standardowej lodówki, ale same rozmiary nie są w nim aż tak wyjątkowe. Do tej pory powstawały bowiem inne zegary tego typu o kompaktowych rozmiarach (nawet wielkości tostera), ale wyjątkowe w tym chińskim dziele jest to, że specjalistom udało się połączyć oba światy – kompaktowość oraz precyzję. Tak się z kolei składa, że we współczesnej wojnie czas odgrywa kluczową rolę, a precyzja w synchronizacji jest niezbędna, bo zegary atomowe umożliwiają synchronizację satelitów telekomunikacyjnych, GPS oraz systemów radarowych na ogromnych obszarach.

Dzięki precyzji oferowanej przez zegary atomowe, możliwe jest dziś przeprowadzanie skutecznych operacji w zakresie wojny elektronicznej, precyzyjnego atakowania w oddalone cele oraz wykrywania samolotów o obniżonej sygnaturze radarowej. Każdy ten sektor jest bezpośrednio powiązany z precyzją, a tym samym czasem, bo kluczowe jest dla nich to, w którym dokładnie momencie dany radar wykrył nowy cel, który pojawił się też na radarze oddalonym o tysiące kilometrów. To samo dotyka nawigacji satelitarnej z zaangażowaniem wielu satelitów i choć oczywiście istnieją alternatywy (zegary laserowe i mikrofalowe), to zwykle wymagają one dużej ilości energii i są wrażliwe na warunki zewnętrzne. Dlatego właśnie zegary atomowe, a w szczególności zaawansowane modele typu NIM-TF3, pozostają niezastąpione.

Przykład zegara atomowego

Jeśli idzie o szczegóły, to NIM-TF3 został opracowany przez National Institute of Metrology of China i działa na bazie chłodzenia atomów cezu za pomocą laserów, po czym są one wyrzucane pionowo. W trakcie opadania atomy emitują światło (fluorescencję) w polu mikrofalowym, co pozwala na niezwykle precyzyjne odmierzanie czasu. Względem innych modeli największe sukcesy projektu NIM-TF3 sprowadzają się do przeniesienia pompy jonowej do centrum zegara oraz przepisania oprogramowania sterującego na język asembler, co poprawiło wydajność i dokładność.

Jak z kolei sprawa ma się z resztą świata? Chociaż Stany Zjednoczone od dawna prowadzą w dziedzinie technologii zegarów atomowych, posiadając najbardziej precyzyjne urządzenia na świecie, to jednak postępy Chin zmniejszają tę przewagę. NIM-TF3 jest dowodem determinacji Chin w dążeniu do dorównania, a nawet przewyższenia amerykańskiej dominacji w dziedzinie precyzyjnego pomiaru czasu. Ma to szersze konsekwencje dla globalnego układu sił, bo miarę jak zegary atomowe stają się coraz mniejsze i bardziej wydajne, to ich zastosowania będą się rozszerzać, wpływając nie tylko na wojsko, ale też komunikację, sektor kosmiczny czy nawet badania naukowe.