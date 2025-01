Niewielki ekran dotykowy Corsair może zmienić sposób przeglądania informacji na komputerze

Posiadanie drugiego monitora jest bardzo pomocne w pracy produktywnej. Ale czasami chcesz mieć po prostu szybki pogląd na to, czego nie widzisz na ekranach – kalendarz, najnowsze informacje, pogodę itp. Xeneon Edge powstał właśnie w tym celu. Co potrafi?

Corsair Xeneon Edge – praktyczne rozwiązanie na co dzień

Xeneon Edge firmy Corsair został stworzony, aby pokazywać Ci informacje “w małych porcjach” i umożliwiać interakcję za pomocą palców. Szeroki na 14,5″ wyświetlacz poziomy może stać na biurku, gdzie łatwo mieści się pod głównym monitorem i nie zasłania widoku lub może być magnetycznie zamontowany do obudowy komputera, dzięki czemu możesz zobaczyć stan podzespołów, taki jak temperatura procesora graficznego i użycie pamięci RAM. Niektóre obudowy Corsair będą nawet miały specjalnie zaprojektowany uchwyt, który pozwoli Ci umieścić go tuż pod oknem obudowy.

Xeneon Edge ma się pojawić w pierwszej połowie tego roku w cenie około 249 USD (ok. 1000 zł). Rozdzielczość wyświetlacza to 2560 x 720 px. Obsługuje 5-punktowy dotyk. Jest wyposażony w podstawkę montażową, do której można go przymocować za pomocą 14 magnesów, a także ma otwory na śruby, dzięki czemu można go zamontować w dowolnym miejscu, w którym jest miejsce na grzejnik 360 mm.

A jak urządzenie łączy się z innymi? Jest to możliwe dzięki portom HDMI oraz USB-C. Windows będzie widział Xeneon Edge jako zwykły monitor, co oznacza, że możesz umieścić na nim cokolwiek chcesz. Jednak celem Corsair jest ułatwienie umieszczania na ekranie widżetów, takich jak status systemu, czas, temperatura, pogoda i inne kluczowe informacje. Oprogramowanie iCUE Corsair pokaże prędkości wentylatorów, wykorzystanie CPU/GPU i więcej na Edge.

Będzie można również umieścić tam ikony skrótów i stuknąć je, aby uruchomić swoje ulubione aplikacje. Deweloperzy będą mogli budować widżety przy użyciu standardowych IFRAME i HTML, więc Edge może naprawdę pokazać wszystko. ogólnie mówiąc – zapowiada się to bardzo ciekawie.