Cyberpunk 2077 ze wsparciem DLSS 4 i RTX 50

Nieoficjalnie bowiem dzieje się dużo – jeszcze na rynku nie pojawiły się najnowsze karty graficzne z serii RTX 50xx, a CD Projekt wydał właśnie patch 2.21, który dodaje oficjalnie obsługę DLSS 4 z funkcją generowania wielu klatek na kartach z chipami Blackwell. Dla użytkowników starszych kart DLSS 4 oznaczać będzie szybsze generowanie klatek przy niższym zapotrzebowaniu na pamięć, a także wybór między starym (CNN) a nowym (Transformer) silnikiem używanym przez DLSS i DLAA.

Patch 2.21 for #Cyberpunk2077 is being rolled out on PC, PS5, and Xbox Series X|S! 💛



This update adds support for DLSS 4 on PC and introduces various fixes, notably to SmartFrames on Xbox and Photo Mode across all platforms.



Full list of changes: https://t.co/g4PD8vzRzB pic.twitter.com/Dx5MIRJ0gp