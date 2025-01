Dacia Spring – Cybertruck i G-Klasa w małej formie

Test Dacia Spring – czy warto?

Dacia Spring to jedno z najtańszych nowych aut dostępnych na polskim rynku. Nie do końca rozumiemy, dlaczego niektórzy określają je jako wyrób autopodobny, skoro jest to pełnoprawny samochód. Nie jest, w przeciwieństwie do wielu tańszych elektryków, czymś co go udaje.

W miejskich warunkach Dacia Spring przyśpiesza zaskakująco żwawo, ma zasięg większy, niż niektórym może się wydawać i jeździ się nim całkiem przyjemnie. Oczywiście w cenie poniżej 100 tys. zł nie możemy spodziewać się luksusów czy wymyślnego wnętrza i prostota to coś, co króluje we wnętrzu małego elektryka.

O co chodzi z podobieństwami do Cybertrucka i G-Klasy? Bez spoilerów, tego dowiecie się z naszego materiału wideo widocznego na początku materiału. A czy zgadniecie, bez oglądania, o co konkretnie chodzi? Podpowiem, że nie o napęd elektryczny. Dajcie znać w sekcji komentarzy pod filmem, co przychodzi Wam do głowy.