Darmowy prąd dzięki OZE. Doszło do tego po raz pierwszy w historii

Jak farmy wiatrowe uczyniły prąd darmowym na kilka godzin?

Ceny energii w Wielkiej Brytanii spadły poniżej zera, a to wszystko dzięki rekordowej produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii. Miało to miejsce 17 grudnia, a więc w momencie, kiedy farmy wiatrowe w Irlandii Północnej i Szkocji pobiły dotychczasowy rekord, generując łącznie imponujące 22,4 GW energii elektrycznej. Ten wyczyn nie tylko przekroczył wszystkie wcześniejsze osiągnięcia, ale również doprowadził wczesnym rankiem do ujemnej ceny energii na giełdach, która wynosiła -6,57 funtów (£) za każdą megawatogodzinę (MWh).

Sam fakt, że aż 68% zapotrzebowania na energię w Wielkiej Brytanii zostało pokryte ze źródeł odnawialnych, to ogromny sukces dla sektora zielonej energii. Zwłaszcza że w tym kraju w całym 2024 roku ujemne ceny energii utrzymywały się przez 131 godzin, czyli o 45 godzin dłużej niż w 2023 roku. Jednak pomimo tych osiągnięć energia wiatrowa stawia przed nami wyzwania. Jej produkcja zależy bowiem od warunków pogodowych, a to czyni ją bardzo nieprzewidywalną. W okresach braku odpowiedniego wiatru magazyny energii nie wystarczają i w efekcie często konieczne jest uruchamianie elektrowni gazowych, które uzupełniają braki.

Według Narodowego Operatora Systemu Energetycznego (NESO), Wielka Brytania potrzebuje 22 GW całkowicie nowej pojemności magazynowej prądu, aby stabilizować sieć w okresach niskiej produkcji. Będzie to ważne zwłaszcza w nadchodzących latach, bo niedawno rząd Partii Pracy w Wielkiej Brytanii przedstawił ambitne plany rewolucji energetycznej. Do 2030 roku kraj ma zamiar osiągnąć aż 95% produkcji energii z odnawialnych źródeł, co przejawi się w czterokrotnym zwiększeniu mocy generowanej z instalacji morskich, dwukrotnym zwiększeniu mocy instalacji lądowych oraz potrojeniu produkcji energii słonecznej.

Te cele wspierają inicjatywy takie jak przeznaczenie 4,7 miliarda funtów rocznie na zielony dobrobyt oraz powołanie publicznej spółki Great British Energy, która ma inwestować w odnawialne źródła energii we współpracy z sektorem prywatnym. Rząd pracuje również nad reformami planowania przestrzennego, aby przyspieszyć rozwój projektów energetycznych na lądzie. Dzięki tym działaniom Wielka Brytania ma szansę stać się globalnym liderem innowacji w sektorze energii odnawialnej.