Gigantyczna dziura w atmosferze Słońca o średnicy 800 000 km. W stronę Ziemi leci ogromny strumień wiatru słonecznego

Choć sam wiatr słoneczny to nie obłok plazmy wyrzucany z powierzchni Słońca w koronalnym wyrzucie masy, to jednak ten konkretny wiatr słoneczny, który dotrze do nas za kilkadziesiąt godzin, może sam z siebie wywołać zorzę polarną.

Źródłem takiej aktywności jest gigantyczna dziura w atmosferze Słońca, czyli w tzw. koronie słonecznej. Heliofizycy szacują, że jej średnica to aż 800 000 kilometrów. Warto tutaj przypomnieć — dla porównania — że średnica Ziemi to zaledwie nieco ponad 13000 kilometrów.

Z samej definicji dziury koronalne to obszary w atmosferze naszej gwiazdy, w których doszło do otwarcia pól magnetycznych. W efekcie wiatr słoneczny jest w stanie bez oporu wyruszyć w podróż międzyplanetarną ze znacznie wyższą prędkością, niż ma to miejsce na co dzień. Same dziury widoczne są na zdjęciach słońca wykonanych w zakresie promieniowania ultrafioletowego. Dzieje się tak, bowiem emitujące to promieniowanie gorące gazy nie są już utrzymywane polem magnetycznym w atmosferze gwiazdy, a są uwalniane w przestrzeń międzyplanetarną.

Naukowcy wskazują, że wiatr słoneczny emitowany z tego obszaru porusza się z prędkościami rzędu 500 kilometrów na sekundę.

Proste obliczenia wskazują zatem, że odległość dzielącą Ziemię od Słońca taki strumień pokona do 31 stycznia. Kiedy do nas dotrze, teoretycznie będzie w stanie wywołać burzę geomagnetyczną klasy G1. Tutaj należy podkreślić, że ta kategoria jest najsłabszą w całej klasyfikacji. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet tak słabe burze słoneczne mogą wywołać zorzę polarną na wyższych szerokościach geograficznych.

Sama zorza polarna powstaje wtedy, gdy cząstki wiatru słonecznego wchodzą w interakcje z polem magnetycznym naszej planety. Napotykając na swojej drodze linie pola magnetycznego, przyczepiają się do nich i wraz z nimi przemieszczają się w kierunku biegunów naszej planety, gdzie z impetem uderzają w gazy atmosferyczne, powodując emisję przez nie promieniowania świetlnego widocznego z powierzchni planety jako zorze.

Możliwe, że sam wiatr słoneczny, nawet tak szybki jak tutaj, nie byłby w stanie wywołać zorzy polarnej. Możliwe jednak, że warunki tzw. pogody kosmicznej w otoczeniu Ziemi będą już na granicy powstania zorzy. Wtedy dodatkowa energia szybkiego wiatru słonecznego, może wzmocnić te warunki i doprowadzić do powstania widocznej zorzy na nocnym niebie. Czy tym razem tak właśnie będzie? Tego nie da się powiedzieć jednoznacznie. Pogoda kosmiczna jest przede wszystkim nieprzewidywalna i czasami zaskakuje nas zorzami bez ostrzeżenia, a czasami rozczarowuje, gdy wszyscy miłośnicy nocnego nieba są już gotowi ze swoimi teleskopami i aparatami fotograficznymi.