Oto siła platformy e-commerce. eBay pomaga polskim firmom z sektora MŚP zdobywać zagraniczne rynki

Raport przygotowany przez platformę eBay wskazuje kluczowe kategorie produktów eksportowanych przez małe polskie firmy. Należą do nich części samochodowe, dom i ogród, biznes, biuro i przemysł, wyposażenie wnętrz, a także odzież, obuwie i akcesoria. Aż 46% polskich firm z sektora MŚP działających na eBay osiągnęło już status ‘Globalnego Sprzedawcy’ (prowadziła sprzedaż na co najmniej czterech kontynentach w 2022 roku). Co ciekawe, to wynik o 12 punktów procentowych wyższy od unijnej średniej. A na jakie ułatwienia mogą obecnie liczyć polscy eksporterzy obecni na platformie Ebay? Okazuje się, że jest ich całkiem sporo.

Przede wszystkim zyskują na automatyzacji podatków. eBay upraszcza skomplikowane obliczenia i pobór podatku VAT w sprzedaży transgranicznej. Dla sprzedaży na terenie Unii Europejskiej wystarczy jeden punkt rejestracji, co znacząco redukuje biurokrację. Platforma obsługuje różne metody płatności i wymianę walut, ułatwiając zarządzanie finansami. Automatyzuje też tworzenie faktur, oszczędzając czas i zmniejszając obciążenia administracyjne. Ułatwienia dotyczą również sfery logistycznej, a dostęp do wielu międzynarodowych dostawców usług wysyłkowych ułatwia i obniża koszty wysyłki. eBay stosuje również automatyczne tłumaczenie i kategoryzację produktów, co ułatwia komunikację z międzynarodowymi klientami.

Wysoką dynamikę rynku małych i średnich polskich eksporterów na eBay dobrze obrazuje wysoki procent podmiotów zaklasyfikowanych jako ‘Nowi Uczestnicy – aż 37%. Niska bariera wejścia, prostota i niższe koszty przyciągają sektor MŚP, szczególnie małe firmy, które nie mają wystarczających zasobów do uruchomienia tradycyjnych kanałów eksportu, do popularnej platformy e-commerce. Top 10 rynków eksportowych dla małych firm działających na eBay stanowią Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Austria, Hiszpania, Szwajcaria, Australia oraz Kanada.