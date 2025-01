Koniec z problematycznymi akumulatorami w elektrycznych samochodach. Jak oni to zrobili?

Zrewolucjonizowali trwałość akumulatorów. Teraz wytrzymają nie setki, a miliony kilometrów

Większość dzisiejszych samochodów elektrycznych korzysta z polikrystalicznych akumulatorów litowo-jonowych, w których elektrody składają się z małych pojedynczych kryształów upakowanych razem. Jednak te mikroskopijne cząsteczki rozszerzają się i kurczą podczas ładowania i rozładowania, powodując mikropęknięcia osłabiające wydajność akumulatora. Prowadzi to do utraty pojemności i wydajności, a że cena wymiany akumulatora jest wysoka i może stanowić nawet połowę kosztu nowego modelu, to trudno się dziwić, dlaczego tak niechętnie podchodzimy dziś do elektrycznych samochodów.

Oto jednak właśnie specjaliści opracowali nowatorski akumulator, który robi użytek z elektrod jednokrystalicznych, a te ponoć mogą pozwolić EV przejechać całe miliony kilometrów, a tym samym znacznie przewyższyć trwałość obecnych technologii akumulatorowych. Rozwiązuje bowiem wspomniane problemy za sprawą większych, jednolitych kryształów, które są znacznie bardziej odporne na pękanie. To sprawia, że są o wiele trwalsze, a tym samym przekładają się na wzrost żywotności akumulatora nawet 25-krotnie. Dlatego też ta nowa technologia może wyeliminować jeden z największych problemów elektrycznych samochodów – degradacją akumulatora.

Dzięki żywotności 25 razy trwalszej od typowych akumulatorów litowo-jonowych, ta innowacja może zrewolucjonizować sam sens posiadania elektrycznego samochodu, redukując koszty utrzymania i minimalizując odpady środowiskowe. Nie mówimy tutaj bowiem o byle poprawie, jako że sześcioletnie badania wykazały, że te nowe akumulatory z wyjątkowymi elektrodami mogą przejść ponad 20000 cykli ładowania i nadal zachować 80% pierwotnej pojemności, podczas gdy dzisiejsze akumulatory EV zwykle degradują się po 1000–2000 cyklach. To sprawia, że jeśli taki samochód elektryczny może przejechać 400 km na jednym ładowaniu, to akumulator o żywotności 20000 cykli mógłby pozwolić przejechać aż 8 milionów kilometrów przed bardzo odczuwalnym spadkiem możliwości akumulatora.

Jednym z największych atutów tej technologii jest korzystny wpływ na środowisko, bo im dłużej akumulator samochodu elektrycznego może posłużyć, tym rzadziej będzie dochodzić do jego wymiany, co przełoży się na mniejsze koszty po stronie użytkownika oraz niższy wpływ na środowisko. Niestety, choć akumulatory z elektrodami jednokrystalicznymi już istnieją, to wciąż nie są szeroko stosowane w komercyjnych samochodach ze względu na koszty produkcji i wyzwania związane ze skalowaniem. Jednak najwięksi gracze branży już je badają, a mowa tutaj o firmie Tesla, CATL i Panasonic.