Ericsson i Nokia w Brukseli – na spotkaniu z politykami ostrzegają, że Europa może przegrać technologiczny wyścig

Europa zostaje w tyle za innymi

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Henna Virkkunen, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Suwerenności Technologicznej, Dariusz Standerski, Wiceminister Cyfryzacji RP, oraz Enrico Letta, były premier Włoch, a ze strony przedstawicieli przemysłu między innymi Börje Ekholm, prezes i dyrektor generalny Ericsson, Pekka Lundmark, prezes, dyrektor generalny Nokia, oraz Christian Klein, dyrektor generalny SAP, oraz Christophe Fouquet, dyrektor generalny ASML.

Głównym tematem były wyniki raportów Draghi’ego i Letty, a także związane z nimi ostrzeżenia przedstawicieli firm technologicznych dotyczące utraty impetu UE w zakresie technologii cyfrowych. Z obu raportów wynika, że:

Sektor technologiczny Europy pozostaje w tyle za USA i Chinami

W 2023 roku wydatki na badania i rozwój, poniesione przez „Wspaniałą siódemkę,” siedem największych amerykańskich firm technologicznych, były równoważne 50% CAŁKOWITYCH nakładów publicznych i prywatnych na R&D w Europie, obejmujących technologie i inne obszary

Europejskie firmy pozostają w tyle pod względem nakładów na badania i rozwój oraz formowania kapitału (luka w samym sektorze technologicznym wynosi aż 450 mld euro)

Braki w nakładach na badania i rozwój przyczynia się do corocznego spadku produktywności na poziomie 20%

Firmy z USA inwestują o 60% więcej w badania i rozwój oraz przewodzą wzrostowi produktywności

Europa ryzykuje dalsze opóźnienia w rozwoju badań i w rozwoju ich efektów biznesowych

Za fundamentalny dla europejskiej gospodarki i innowacyjności problem uznano zapewnienie łączności. Liderzy wezwali do pełnego wdrożenia we wszystkich państwach UE tzw. 5G Security Toolbox, unijnego zestawu narzędzi na rzecz bezpieczeństwa sieci 5G, i rozszerzenie go na wszystkie technologie telekomunikacyjne.

Niezbędne działania UE

Enrico Letta, prezes Instytutu Jacques’a Delorsa i były premier Włoch, powiedział:

W swoim raporcie z 2024 roku podkreśliłem pilną potrzebę przyspieszenia inwestycji w zaawansowaną infrastrukturę łączności, aby zabezpieczyć przyszłość Europy. Przywództwo firm takich jak Ericsson i Nokia, które promują współpracę z innymi europejskimi innowatorami technologicznymi, takimi jak ASML i SAP, zasługuje na uznanie. Jednak, aby zwiększyć konkurencyjność Europy w globalnej gospodarce cyfrowej konieczne jest nie tylko umożliwienie większej konsolidacji w sektorze telekomunikacyjnym, ale także priorytetowe traktowanie znaczących inwestycji w zaawansowaną łączność. Takie działania są kluczowe dla eliminowania luk w obszarze łączności na całym kontynencie i zapewnienia Europie pozycji lidera w innowacjach technologicznych.

Börje Ekholm, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson powiedział:

Nasze spotkanie czterech liderów technologicznych podkreśla pilną potrzebę zajęcia się gospodarką europejską przez decydentów z państw członkowskich. Firmy takie jak Ericsson już teraz inwestują nieproporcjonalnie więcej w badania i rozwój w Europie. Jeśli inne regiony będą nadal wyprzedzać Europę, ten model nie przetrwa. Te regiony wykorzystują szanse dzięki inwestycjom, polityce i wsparciu regulacyjnemu. Europa tego nie robi. Tymczasem rozwiązanie jest dobrze znane. Unia Europejska musi wdrożyć zalecenia zawarte w raportach Draghi’ego i Letty, aby sektor technologiczny mógł odegrać swoją rolę w zapewnieniu przyszłego dobrobytu Europy

Pekka Lundmark, prezes i dyrektor generalny Nokii, powiedział:

Europejska konkurencyjność jest już jedną nogą w grobie. Nasz rzeczywisty PKB jest o 30% niższy od Stanów Zjednoczonych, obecność UE w rankingu Fortune Global 500 wciąż spada, a nasza cyfrowa przyszłość wydaje się bardziej niepewna niż kiedykolwiek. Dobra wiadomość jest taka, że wciąż możemy zmienić ten kurs. Europa musi stworzyć środowisko, w którym firmy będą chciały inwestować, szczególnie w takie technologie jak sztuczna inteligencja, chmura i zaawansowana łączność. To nie może być przedsięwzięcie rozciągnięte na dekady. Europa musi działać już teraz w kwestiach takich jak 5G Toolbox i fuzje w sektorze telekomunikacyjnym. Jeśli Europa dobrze to rozegra, zyska ogromną szansę. Draghi i Letta już opracowali ramy działania. Czas zatem działać

Christian Klein, dyrektor generalny SAP, powiedział:

Nowe technologie przyniosą wzrost gospodarczy i wyższą produktywność w Europie. Dlatego musimy działać i wspierać cyfryzację we wszystkich sektorach. Decydenci polityczni mogą przyczynić się do odrodzenia europejskiego sektora technologicznego, redukując obciążenia regulacyjne, zachęcając do inwestowania w badania i rozwój w całej gospodarce, cyfryzując i modernizując administrację publiczną, czyniąc Europę bardziej atrakcyjną dla talentów technologicznych oraz przekształcając system edukacji tak, aby kolejne pokolenie lepiej rozumiało złożone zależności między sukcesem technologicznym a gospodarczym

Christophe Fouquet, dyrektor generalny ASML, powiedział:

Wielkie trendy, takie jak sztuczna inteligencja, wszechobecne przetwarzanie danych oraz transformacja energetyczna, napędzają tworzenie wartości i otwierają nowe możliwości gospodarcze w wielu branżach. Europa może uczestniczyć w tych trendach, opierających się na półprzewodnikach i zaawansowanej łączności, oraz czerpać z nich korzyści. Nie należy jednak bagatelizować skali tego wyzwania – reszta świata nie stoi w miejscu. Aby to osiągnąć, potrzebne są odpowiednie ramy regulacyjne, polityczne, handlowe i gospodarcze. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zjednoczyli liderów przemysłu, decydentów i innowatorów z całego regionu, by wspólnie realizować naszą ambitną wizję w kolejnej fali innowacji

Podsumowanie szczytu

Konkluzją spotkania na szczycie jest apel o podjęcie działań i następujące rekomendacje: