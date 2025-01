GeForce NOW kończy niedługo pięć lat. Z tej okazji przygotował prezenty

W bibliotece GeForce NOW znajduje się już ponad 2100 obsługiwanych gier

Poza podziękowaniami, przez pięć kolejnych tygodni w usłudze będą pojawiać się premierowe hity AAA. Dodatkowo w lutym ma trafić co najmniej 17 nowych gier, a wśród nich premierowe perełki, na które sporo osób czeka. Mowa tu chociażby o Kingdom Come: Deliverance II, Avowed czy Sid Meier’s Civilization VII. Jeśli interesuje was rozwój biblioteki gier GeForce NOW, pamiętajcie o kolejnych cyklicznych czwartkowych zapowiedziach.

W tym tygodniu biblioteka GeForce NOW poszerza się o 9 tytułów:

Space Engineers 2 (od 27 stycznia na Steam)

Eternal Strands (od 28 stycznia na Steam oraz PC Game Pass)

Orcs Must Die! Deathtrap (od 28 stycznia na Steam oraz PC Game Pass)

Sniper Elite: Resistance (od 30 stycznia na Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Heart of the Machine (od 31 stycznia na Steam)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (od 31 stycznia na Steam)

Dead Island 2 (Xbox oraz PC Game Pass)

Pax Dei (Steam)

Sifu (Steam)

Lista premier na luty w usłudze, a wśród nich głośne premierowe tytuły:

Kingdom Come Deliverance II (od 4 lutego na Steam)

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (od 6 lutego na Steam)

Sworn (od 6 lutego na Steam)

Sid Meier’s Civilization VII (od 11 lutego na Steam oraz Epic Games Store)

Legacy: Steel & Sorcery (od 12 lutego na Steam)

Tomb Raider IV-VI Remastered (od 14 lutego na Steam)

Avowed (od 18 lutego na Steam, Battle.net oraz Xbox)

Lost Records: Bloom & Rage (od 18 lutego na Steam)

Abiotic Factor (Steam)

Alan Wake (Xbox)

Ashes of the Singularity: Escalation (Xbox)

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Xbox)

Humanity (Steam)

Murky Divers (Steam)

Somerville (Xbox)

Songs of Silence (Steam)