Nowa era w historii ludzkości. Generacja Beta przypomina, że musimy naprawić swoje życie

Generacja Beta, czyli jak nowe pokolenie będzie dorastać i da przykład starszym?

Byli Millenialsi (1980-1994), były Zetki (1995-2009) i do niedawna były też Alfy (2010-2024), ale oto właśnie ludzkość wkracza w nową epokę pokoleniową wraz z nadejściem Generacji Beta, a więc dzieci urodzonych między 2025 a 2039 rokiem. Tak jak przeszłe pokolenia, tak również ta grupa będzie miała dostęp do technologii, ale jeszcze bardziej zaawansowanej, a do tego będzie dorastać w czasach znacznych zmian społecznych i wyzwań środowiskowych. Za sam podział odpowiada badacz społeczny i futurolog Mark McCrindle, który klasyfikuje kolejne pokolenia, aby lepiej zrozumieć, jak czynniki kulturowe, technologiczne i społeczne wpływają na ich postawy i zachowania. Każde pokolenie, zwykle obejmujące około 15 lat, odzwierciedla kluczowe zmiany na całym świecie.

Każda nowa generacja w historii ludzkości przynosi zmiany, które redefiniują społeczeństwo, gospodarkę i kulturę. Generacja Beta, obejmująca dzieci urodzone między 2025 a 2039 rokiem, to grupa, która wyrośnie w świecie zupełnie innym od tego, jaki znamy dziś. Dzięki zaawansowanej technologii, większej świadomości społecznej i konieczności radzenia sobie z globalnymi kryzysami, w tym pokoleniu mogą pojawić się wyjątkowi liderzy, innowatorzy oraz wizjonerzy, którzy na nowo zdefiniują naszą rzeczywistość. Nie jest to przesadą, bo znaczna część Generacji Beta będzie dorastać w świecie jeszcze bardziej zintegrowanym z technologią.

Autonomiczne samochody, sztuczna inteligencja wspomagająca edukację i pracę, a także wirtualna rzeczywistość jako element codziennego życia, to tylko kilka przykładów tego, co stanie się normą dla Generacji Beta. Jednak nie tylko technologia ukształtuje tę generację, ale też wartości przekazywane przez ich rodziców, wśród których nie zabraknie kwestii walki o równość czy troski o planetę. Tylko od rodziców będzie zależeć to, czy najmłodsi będą korzystać z niej, jak z narzędzia, czy dadzą się zniewolić algorytmom i cyfrowemu światu. Na szkoły nie ma bowiem co liczyć, bo tego typu instytucje nigdy nie nadążają za postępem technologicznym.

Pamiętajmy, że przykład idzie z góry, więc może to już czas, aby będąc w butach rodzica lub dopiero co przygotowując się do nich, zwalczyć uzależnienie od mediów społecznościowych i uwolnić się od presji wynikającej z ciągłego porównywania się do innych w sieci? Jeśli bowiem poprzednie pokolenia dawały się zniewolić technologii, to i kolejne, mające dostęp do jeszcze lepszych i bardziej uzależniających rozwiązań, nie będą w stanie się jej oprzeć.