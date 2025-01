Broń idealna do wojny na wyniszczenie. Strike Missile wchodzi do gry

Nowoczesny pocisk, który odmieni oblicze wojny. Co już wiemy o Strike Missile?

Strike Missile to nie byle nowa broń. Ten projekt został zaprezentowany podczas sympozjum Surface Navy Association 2025 odzwierciedla rosnące zainteresowanie sektora obronnego niedrogimi i masowo produkowanymi pociskami dostosowanymi do wymogów współczesnych konfliktów. Chociaż na tę chwilę szczegóły techniczne tego nowego pocisku są ograniczone, to zaprezentowane wizualizacje ujawniają kompaktowy i modułowy projekt, który charakteryzuje się:

Kanciastym korpusem z bliźniaczymi zaczepami do montażu

Napędem powietrznym z pojedynczym dolnym wlotem powietrza

Prostokątnymi statecznikami oraz czterema tylnymi płetwami stabilizacyjnymi

Czytaj też: Pociski hipersoniczne, broń laserowa i 40-MW potęga. Czym będzie superniszczyciel USA?

Modułowa konstrukcja sugeruje elastyczność, pozwalającą na dostosowanie pocisku do różnych profili misji. To sugeruje, że Strike Missile może przesuwać granice między tradycyjnymi pociskami manewrującymi, dronami kamikadze i wabikami, bo może być dostosowany do różnych ról, takich jak:

Precyzyjne uderzenia na cele wroga

Wabiki elektroniczne, które zakłócają systemy radarowe i komunikacyjne

Zastosowania kamikadze w eliminacji cennych celów

Czytaj też: Chińska odpowiedź na broń nuklearną. Eksperci ostrzegają przed jej mocą

Debiut Strike Missile w tego typu wydaniu po prostu musi być strategicznie istotny, bo Siły zbrojne USA coraz częściej kładą nacisk na niedrogie i skalowalne systemy bojowe, a na taki właśnie pocisk wygląda nowe dzieło firmy General Atomics. Obecne pociski powietrze-ziemia może i są od dekad bardzo skuteczne, ale jednocześnie są kosztowne i trudne w masowej produkcji przez m.in. wysoki poziom skomplikowania. Niższe koszty nowych rozwiązań mogą zapewnić większe zapasy i szybsze wdrażanie podczas przedłużających się konfliktów, co samo w sobie jest kluczowe przy prowadzeniu wojen na wyniszczenie.

Czytaj też: Przed tą bronią nie ma ucieczki. Chiny właśnie dokonały przełomu w jej rozwoju

Samo wejście General Atomics na rynek pocisków powietrze-ziemia za pomocą Strike Missile podkreśla zmieniające się potrzeby współczesnych sił zbrojnych. W miarę jak firma dopracowuje swój projekt, będziemy z całą pewnością obserwować, jak taka nowa broń wpasuje się w istniejące systemy i przyczyni się do przyszłych scenariuszy konfliktów.