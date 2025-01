Pustynia, góry, centrum dużego miasta w Polsce? HMD pomoże złapać zasięg i nie trzeba mieć iPhone’a

HMD OffGrid ma postać niewielkiego pudełeczka, a wykonane jest całkiem porządne, bo może się poszczycić militarny certyfikatem wytrzymałości MIL-STD-810H, jak również wodoodpornością (certyfikat IP68), przy zachowaniu niskiej masy (60g). Mi osobiście przypomina nieco przerośnięte kluczyki z pilotem do auta, ale niektórzy mogą dopatrzeć się skojarzeń ze sprzętem, którego nie powstydziłby się np. Batman. Poza urządzeniem jest oczywiście aplikacja mobilna, za pośrednictwem której dowolny telefon z Androidem lub iOS podłączony do tego akcesorium zyskuje łączność satelitarną ze światem, pozwalającą na przesyłanie komunikatów tekstowych.

Bluetooth 5.1 do komunikacji z telefonem, aż cztery standardy pozycjonowania satelitarnego (GPS, Glonass, Galileo, Baidu), a w środku bateria z czasem pracy na mniej więcej 3 dni i rzecz jasna możliwością ładowania przez USB-C). Poza komunikacją tekstową mamy też przycisk SOS do wzywania pomocy w sytuacjach ekstremalnych i funkcję śledzenia lokalizacji. Od strony technicznej mamy tu do czynienia z nową i ulepszoną wersją lokalizatora Motorola Defy Satellite Link, który można było zobaczyć na targach CES 2024. Za tamten produkt odpowiadała firma Bullit specjalizująca się w produkcji pancernych akcesoriów, która została przejęta przez firmę RCD 2023. To właśnie z nowym właścicielem HMD postanowiło kooperować przy powstawaniu OffGrid, udoskonalając wcześniejszy model.

Sam pomysł też nie jest wcale nowy, bo wystarczy wspomnieć o Garmin InReach, komunikatorze satelitarnym producenta, który ma uznaną pozycję na rynku tego typu sprzętu, ale swoje za takie akcesorium słono kasuje: w oficjalnym polskim sklepie inReach Messenger Plus kosztuje obecnie 2149 zł. Za tę cenę pozwala na nieco więcej: poza komunikacją tekstową przesyła również wiadomości głosowe oraz zdjęcia. Jeśli jednak nie potrzebujecie takich bajerów, HMD OffGrid za 199 dolarów powinien Wam wystarczyć. Do tego trzeba rzecz jasna doliczyć abonament za komunikację satelitarną w dwóch wariantach – Unlimited oraz Freedom. Sprzęt ma trafić do sprzedaży w Europie, więc z niecierpliwością czekamy na premierę i oficjalny cennik dla naszej części świata. Jeśli sprzęt trafi w nasze testerskie łapki, nie omieszkamy podzielić się wrażeniami.