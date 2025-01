Huawei FreeBuds Pro 4 debiutują w Polsce – zachęcają możliwościami i złotem

Huawei FreeBuds Pro 4 z ceramiczną obudową i złotymi dodatkami

Jeśli jakiś produkt może wyglądać premium, to będą to właśnie FreeBudsy 4 Pro. Obudowa słuchawek powstała w wyniku procesu spiekania ceramiki w temperaturze 1480 stopni Celsjusza, co ma pozytywnie wpłynąć na ich wytrzymałość. Dodatkowo wygrawerowano na niej srebrne nuty, a warianty kolorystyczne – bialy i czarny uzupełniają złote wstawki. Czuć tutaj delekowschodnią elegancję.

Takie same znajdziemy na etui i co by nie mówić, jest bogato! Etui waży tylko 47 gramów, a masa pojedynczej słuchawki to 5,8 grama. Wszystko to jest wodoodporne, zgodnie z normą IP54.

W zestawie dostajemy nie tylko gumowe końcówki w różnych rozmiarach, ale dodatkowy zestaw z pianki z pamięcią kształtu.

Czytaj też: Huawei Pura 80 Ultra idzie pokazać, jak powinny wyglądać aparaty w smartfonie

Co potrafią Huawei FreeBuds Pro 4?

Za brzmienie słuchawek Huawei FreeBuds Pro 4 odpowiadają 11-milometrowe przetworniki oraz membrany planarne. Deklarowane pasmo przenoszenia to zakres od 14 do 48 000 Hz.

Producent chwali się, że FreBuds Pro 4 obsługują bezstratną transmisję z prędkością 2,3 Mb/s, co jest możliwe dzięki zgodności z kodekiem L2HC 4.0 i poprawionej technologii NearLink. Mamy tu również certyfikaty HWA Lossless, Hi-Res Wireless Aidio oraz obsługę kodeku LDAC.

Szerokie możliwości mamy też w zakresie prowadzenia rozmów i redukcji szumów. Pomagają w tym algorytmy AI, mikrofon z odwróconym przewodnictwem kostnym oraz trzy dodatkowe mikrofony. Ma to radzić sobie z rozmowami nawet przy silnym wietrze o prędkości do 10 m/s i przy hałasie otoczenia na poziomie 100 db.

Na wyposażeniu nie mogło zabraknąć sterowania gestami, które możemy spersonalizować w aplikacji AI Life dostępnej na smartfonach z Androidem i iOS. W przypadku urządzeń Huawei z systemem EMUI 13 dostępna będzie funkcja Audio Sharing, która pozwala na podłączenie dwóch par słuchawek do jednego źródła dźwięku.

Deklarowany czas pracy to 6,5 godziny, a z doładowywaniem w etui 33 godziny. 10 minut ładowania ma pozwalać na 2,5 godziny odtwarzania muzyki. Czas ładowania akumulatora do pełna to zaledwie 40 minut i możemy to zrobić przewodowe – przez port USB-C lub bezprzewodowo.

Czytaj też: Huawei FreeBuds 3 SE – niedrogie słuchawki douszne już dostępne w Polsce

Huawei FreeBuds Pro 4 taniej na start

Na start sprzedaży Huawei przygotował promocję, która potrwa do 23 lutego. W tym czasie możemy kupić je o 100 zł taniej, czyli za 749 zł, zamiast regularnych 849 zł. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Huawei oraz w popularnych sklepach z elektroniką.

Recenzję FreeBuds Pro 4 znajdziecie na łamach Chipa jeszcze w tym tygodniu.