Chińczycy muszą ratować się robotami. Wszystko przez fatalną demografię

W jaki sposób? Chodzi o wykorzystywanie takich robotów w celu sprawowania opieki nad starszymi ludźmi. Głos w sprawie zabrały władze, które wyjaśniają, że poza udziałem maszyn przypominających wyglądem i zachowaniem człowieka, w radzeniu sobie z kryzysem demograficznym pomoże też szereg innych technologii. Te będą obejmowały między innymi interfejsy mózg-komputer oraz sztuczną inteligencję skoncentrowaną na sprawowaniu opieki nad starszymi osobami.

Plany w tym zakresie brzmią naprawdę ambitnie, ponieważ z zapowiedzi wynika, jakoby do 2029 roku miała powstać kompleksowa ogólnokrajowa sieć usług opieki nad osobami starszymi. W ciągu kolejnych sześciu lat starsze osoby uzyskają natomiast dostęp do dobrze rozwiniętego systemu opieki, który zapewni im należytą pomoc. Na papierze brzmi to świetnie, ale czy tak samo będzie w rzeczywistości?

Cóż, Chińczycy niejako nie mają innego wyjścia, niż sprawić, że zaproponowane podejście faktycznie wypali. Ponad 15 procent tamtejszej populacji tworzą osoby w wieku co najmniej 65 lat. W 2023 roku dawało to niemal 220 milionów obywateli w wieku powszechnie kojarzonym z emerytalnym. Co ciekawe, w Państwie Środka ta granica jest wyjątkowo niska, ponieważ część kobiet może tam przechodzić na emeryturę już w wieku 55 lat, podczas gdy mężczyźni – osiem lat później.

Postępujący w Chinach kryzys demograficzny sprawia, że tamtejsze władze zamierzają wykorzystać humanoidalne roboty do sprawowania opieki nad osobami starszymi

A im więcej osób starszych – szczególnie w zestawieniu z niską dzietnością – tym większe zapotrzebowanie na opiekę nad nimi. Kiedy brakuje ludzkich specjalistów w tym zakresie, trzeba korzystać z innych rozwiązań. Sztuczna inteligencja, humanoidalne roboty i interfejsy mózg-maszyna to technologie, które powinny zapewnić chińskim seniorom wybawienie. Poza tym powstanie krajowa platforma, która dopasuje podaż usług do rosnącego popytu. Możemy się spodziewać, że tego typu strategie będą wdrażane także w innych krajach, ponieważ kryzys demograficzny powoli zyskuje globalny charakter.

Przypominające ludzi roboty mogą zyskiwać na popularności także wśród sprawnych fizycznie osób. Część ekspertów przewiduje, jakoby coraz więcej ludzi miało kupować takie maszyny w celu… zyskania towarzystwa. Takie zjawisko wkrótce będzie widoczne również w Indiach, gdzie liczba osób w podeszłym wieku do 2050 roku ma wzrosnąć ponad dwukrotnie – ze 153 milionów do 347 milionów.