Intel Core Ultra 200V – wydajność i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Intel Core Ultra 200V to nie jedyne procesory, jakie zaprezentowano na tych prestiżowych targach. O pozostałych przeczytasz w osobnym tekście, tutaj skupiamy się wyłącznie na serii z “V” w nazwie.

Intel Core Ultra 200V – co wyróżnia go na rynku?

Jak podaje producent, procesory Intel Core Ultra 200V to “najwydajniejsze procesory na rynku”. Dotyczy to zarówno mocy obliczeniowej, jak również wydajności związanej z zadaniami sztucznej inteligencji. Nie zapomniano przy tym energooszczędności i tak np. HP EliteBook X z Core Ultra 7 268V zapewni do 10,5 godziny korzystania z Microsoft Teams oraz 20,3 godziny korzystania z Microsoft 365.

Przy projektowaniu serii “V” skupiono się na czterech aspektach: wydajność, stabilność, długość pracy baterii oraz bezpieczeństwo. Procesory mają pełną obsługę Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 oraz Bluetooth 5.4. Są kompatybilne z 99% aplikacji AI obecnie dostępnymi na rynku, oferując zarazem ponad 400 funkcji powiązanych ze sztuczną inteligencją. Maksymalna liczna TOPS wynosi w ich przypadku 120. Dzięki temu może odczuwalnie przyśpieszać działanie wielu aplikacji i narzędzi.

Intel vPro to platforma dostarczana wraz z nowymi układami. Zaawansowane rozwiązania technologiczne, które umożliwiają podniesienie bezpieczeństwa oraz wydajności. Dzięki zastosowaniu SI znacznie lepiej wykrywane są zagrożenia oraz szybciej skanowana pamięć. Punkty końcowe są dodatkowo chronione, co zapobiega różnego rodzaju atakom. Dzięki wykorzystywaniu MITRE ma się podgląd na wszystkie zagrożenia w czasie rzeczywistym. Dowiedzieliśmy się przy tym, że Intel vPro korzysta z aż trzydziestu rozwiązań bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę systemom Windows.

Nowe układy pojawią się już w styczniu, a chęć ich wykorzystania zadeklarowało ponad dziesięć globalnych firm, w tym Asus, Samsung, Lenovo czy HP.