Intel Edge – oto ultrawydajne procesory nastawione na SI

Zacznę od zmiany nazewnictwa. Linie Arrow Lake H, U oraz S zostają przemianowane na odpowiednio Ultra 200 H, U oraz S. Układy Bartlett Lake S stają się po prostu Intel Core 200S, Raptor Lake H to teraz Intel Core 200 H, zaś jego wersja Raptor Lake U będzie się zwać Intel Core 100 H. Energooszczędne układy Twin Lake, o których pisałem ostatniego dnia 2024 roku, zostają podciągnięte do Intel Core 3 oraz Intel Core.

Intel Edge – procesory do wymagających zadań

Co łączy wszystkie układy przeznaczone do zadań SI? Przede wszystkim trzy cechy: zapewnienie bezpieczeństwa danych, efektywność operacyjną oraz możliwość skalowania dla potrzeb biznesu. To z kolei pozwala na różnorakie zastosowania układów i dopasowanie ich do bieżących potrzeb. Przy czym należy zauważyć, że sztuczna inteligencja nie jest samodzielna – jest dodawana do istniejących aplikacji obliczeniowych i multimedialnych w celu uzyskania maksymalnej wartości biznesowej.

Główne różnice są następujące: Intel Core Ultra 200H/U/S to wbudowane GPU Intel Arc oraz Intel XMX lub Intel Graphics, zawierają również NPU Intel AI Boost, co pozwala na moc obliczeniową na poziomie 99 TOPS. Intel Core 200S/200H/100U, Intel Core 3 oraz Intel Core to GPU Intel Graphics oraz wsteczna kompatybilność z poprzednią generacją.

Układ Intel Core Ultra 7 265H może pochwalić się mocą obliczeniową 97 TOPS. Jak podaje producent, w porównaniu z NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB (275 TOPS), może poszczycić się szybkością większą o 5,8 razy w zastosowaniach multimedialnych, 3,4 większą szybkością w kompleksowej analizie wideo oraz wydajności wnioskowania w zakresie multimediów i sztucznej inteligencji. Co istotne, to również 8,2 raza lepsza wydajność na wat zużytej energii.

Jeśli chodzi o ulepszenia innych układów w porównaniu z poprzednikami, Intel Core Ultra 9 285H jest o 2,2 raza wydajniejszy w benchmarku Procyon AI Computer Vision, 3,3 razy bardziej wydajny w Llama 3 8B oraz 2,3 raza lepszy w Stable Diffusion 1.5 w porównaniu z modelem Intel Core Ultra 9 185H. Z kolei IntelCore Ultra 9 285 w porównaniu z Intel Core i9 14900 jest w Procyon AI Computer Vision lepszy 2 razy, 2,9 razy lepszy pod względem graficznym w grach oraz 1,29 raza wydajniejszy w zastosowaniach wielowątkowych.

Intel Edge – mała rewolucja właśnie się zaczyna

Intel podczas swojej prezentacji podkreśla trzy rzeczy, które warto zapamiętać w powiązaniu z nowymi układami. Pierwsza to sprostanie potrzebom przetwarzania brzegowego i zadaniom sztucznej inteligencji. Druga – Edge mają być podstawą do wydajności modeli SI. Trzecia – jego rozwiązania są niezwykle energooszczędne, co przekłada się na ekonomiczność. koszty korzystania z rozwiązań SI są po prostu tanie.

Układy Edge pojawią się na rynku już niedługo. Ich ceny nie zostały póki co podane do wiadomości publicznej.