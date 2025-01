Wyglądają stylowo i dostarczają energii. Nowe dachówki solarne o świetnej wydajności

Mówimy bowiem o urządzeniach zintegrowanych z ogniwami o grubości 0,13 mm i osiągających sprawność konwersji energii na poziomie 25%. Wykonane z krystalicznego krzemu przykuwają wzrok ze względu na stylowe wykonanie. Takie dachówki można montować bez obaw o zaburzenie estetyki.

Amerykańskie przedsiębiorstwo Jackery od ponad dziesięciu lat oferuje rozwiązania z branży fotowoltaicznej, takie jak przenośne generatory solarne, stacje zasilające czy panele słoneczne. Nowy produktem znajdującym się na liście od tego roku będą natomiast dachówki solarne XBC, które mogą być montowane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i różnego rodzaju przestrzeniach komercyjnych.

Dachówki solarne XBC zaprezentowane przez firmę Jackery na trwających targach CES 2025 zapewniają ponad 25 procent wydajności. Ich wygląd jest przy tym na tyle estetyczny, że można je bezproblemowo łączyć z różnego rodzaju budynkami

Elementy na bazie krystalicznego krzemu mają postać ogniw słonecznych o grubości wynoszącej 0,13 mm. Zintegrowane z dachówkami zapewniając ponad 25-procentową wydajność. Oznacza to, że ponad ¼ światła docierającego do tych urządzeń zostaje przekształcone w energię elektryczną. Ich szacowana wydajność wynosi do 170 watów na metr kwadratowy, co można uznać za nowy wyznacznik w kategorii dachówek solarnych.

Jeśli chodzi o dostępne warianty, to mowa o kolorze obsydianowej czerni i terakoty. Taka kolorystyka umożliwia ich sprawne łączenie z budynkami, bez martwienia się o estetykę. Co istotne, opisywane urządzenia są kompatybilne z ponad 90% systemów montażowych. W efekcie można je wykorzystać na wiele różnych sposobów, poczynając od gospodarstw domowych, aż po rozbudowane projekty architektoniczne. Tego typu technologie dosadnie pokazują, jak dynamiczny i znaczący rozwój nastąpił w ostatnich latach w sektorze fotowoltaicznym.

Targi CES, czyli Consumer Electronics Show, to coroczne wydarzenie, w czasie którego prezentowane są różnego rodzaju nowinki technologiczne. Trwające od 7 do 11 stycznia pokazy odbywają się w Las Vegas, przy czym pierwsza edycja miała miejsce niemal sześćdziesiąt lat temu. Oczywiście dzięki prezentowanym u nas informacjom możecie zapoznać się z najważniejszymi doniesieniami z CES 2025.