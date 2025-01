Najnowsze informacje o karcie graficznej Nvidia GeForce RTX 5090

Wyciekły zdjęcia NVIDIA GeForce RTX 5090 z 32 GB pamięci GDDR7

Jakiś czas temu na stronie VideoCardz wyciekły zdjęcia GeForce RTX 5090 iChill X3 od firmy Inno3D, jeszcze przed samymi targami CES 2025. Zdjęcie przedstawiające opakowanie zdradza informacje, że karta graficzna będzie wyposażona w 32 GB pamięci GDDR7. Przypominam, że GDDR7 jest nową technologią Nvidi, która znacząco zwiększy wydajność kart graficznych generacji 50. To pierwszy potwierdzony szczegół dotyczący konfiguracji pamięci RTX 5090. Flagowy model RTX 50 będzie miał w rzeczywistości dwa razy więcej pamięci niż RTX 5080. Na udostępnionych zdjęciach widać, że wariant Inno3D będzie korzystał z 3,5 slotowego systemu chłodzenia. Nie jest to oczywiście zaskoczeniem, ponieważ w każdej generacji flagowce Nvidi miały najmocniejsze chłodzenia względem reszty. Jak to się ma w takim razie względem zużycia energii?

Zużycie energii znacznie wzrosło TDP dla GeForca RTX 5090 wynosi 575 W, a TGP 600 W, co oznacza wzrost o 125 watów w stosunku do poprzedniego RTX 4090. Według wcześniejszych przecieków RTX 5090 będzie korzystał z procesora graficznego GB202 i będzie jedynym w serii, który zostanie wyposażony w ten układ. Karta graficzna GeForca RTX 5090 zawierać będzie 21 760 rdzeni CUDA, a 32 GB pamięci ma działać na magistrali 512-bitowej. GDDR7 pracuje z prędkością 28 Gbps i w tych warunkach zapewni łącznie 1,8 TB/s.

Brzmi to naprawdę jak skok technologiczny na rynku kart graficznych i ciekaw jestem, jak szybko zostaną one wykupione ze sklepowych półek. Trzeba pamiętać, że poza GeForca RTX 5090 na targach CES 2025 firma Nvidia zdradzi nam również informacje dotyczące kolejnych kart. Według planu zaprezentowane zostaną RTX 5080 i RTX 5070 Ti. Oczekujemy, że RTX 5080 będzie wkrótce pierwszym wydanym modelem i my go dla was przetestujemy.