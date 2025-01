W lutym pojawi się zmiana , która powinna być już dawno. Chodzi o konto Microsoftu

Firma Microsoft wprowadza pewne zmiany w sposobie logowania się na konto Microsoft w przyszłym miesiącu. Od lutego pozostaniesz zalogowany na koncie Microsoft automatycznie, chyba że się wylogujesz lub użyjesz przeglądania prywatnego. To zmiana, o której trzeba koniecznie pamiętać, zwłaszcza, jeśli korzysta się z komputera publicznego.

Windows e stałym zalogowaniem

Teraz, jeśli zalogujesz się na konto Microsoft, zawsze zostaniesz zapytany, czy chcesz pozostać zalogowany, więc nie musisz się logować ponownie następnym razem. Zmiana Microsoftu na automatyczne utrzymywanie zalogowania oznacza, że będzie trzeba korzystać z prywatnego okna przeglądania na publicznych komputerach lub pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu sesji, w przeciwnym razie konto pozostanie zalogowane.

Jeśli regularnie korzystasz z publicznych komputerów z kontem Outlook lub Microsoft, to zdecydowanie czas zacząć przyzwyczajać się do wylogowywania się lub korzystania z prywatnej sesji przeglądania. Jeśli przez pomyłkę zapomnisz wylogować się z konta Microsoft, zawsze możesz wymusić wylogowanie się ze swojego konta we wszystkich przeglądarkach, aplikacjach i wszędzie tam, gdzie jest używane, poza konsolami Xbox.

Najnowsza zmiana w procesie logowania do konta Microsoftu nastąpiła kilka miesięcy po tym, jak firma dodała obsługę kluczy dostępu do wszystkich swoich kont konsumenckich. Każdy może tworzyć klucze dostępu do swojego konta Microsoft i możesz wybrać twarz, odcisk palca, kod PIN lub klucz bezpieczeństwa. Oczywiście ma to na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz ochronę ich danych osobowych.