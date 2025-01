Zrobili z niego latający zwiastun zagłady. Ten bydlak jest uzbrojony do granic możliwości

Korea Południowa pokazała MAH. Ten śmigłowiec bojowy to istny bat na wrogów

Korea Południowa znacząco wzmocniła swoje zdolności obronne dzięki opracowaniu Marine Attack Helicopter (MAH). Ten zaprojektowany w kraju śmigłowiec bojowy odbył swój pierwszy lot w grudniu 2024 roku, co samo w sobie stanowiło ważny krok w kierunku większej samowystarczalności militarnej kraju. Nie jest to bowiem sprzęt kupiony z innego państwa, a całkowicie opracowany od podstaw przez Korea Aerospace Industries (KAI), stanowiąc nie tylko owoc programu Korean Utility Helicopter (KUH), ale też potwierdzenie możliwości inżynieryjnych krajowych specjalistów. Ci mieli zresztą wiele lat do nauki, bo MAH to nie pierwszy, a ot najnowszy etap programu KUH, który rozpoczął się w 2006 roku jako wspólna inicjatywa KAI, Airbusa, DAPA i Koreańskiego Instytutu Badań Kosmicznych.

Podczas zeszłorocznego inauguracyjnego lotu MAH wzniósł się w przestworza na około 20 minut i dał pokaz swojej stabilności oraz wydajności. Miał bowiem z powodzeniem wykonać manewry takie jak kołowanie, zawis i lot w różnych kierunkach na wysokości około 30 metrów. Ten właśnie test potwierdził gotowość śmigłowca do działania w zróżnicowanych warunkach operacyjnych – od desantów po obronę wybrzeża. Jednak największą uwagę przyciągają nie jego możliwości w zakresie lotu, a przepotężne uzbrojenie.

Śmigłowiec MAH jest wyposażony w trzylufowe działko 20 mm zamontowane w wieżyczce na dziobie, rakiety przeciwpancerne Cheongeom, przeciwlotnicze MBDA Mistral oraz te niekierowane, które są przechowywane w siedmiostrzałowych wyrzutniach i stanowią idealną podstawę do wsparcia ogniowego. Posiada on również elektrooptyczno-podczerwony system celowania oraz system samoobrony wyposażony w sensory ostrzegające przed pociskami i laserami, co czyni go platformą idealną do wsparcia bezpośredniego, operacji desantowych i misji rozpoznawczych.

MAH został zaprojektowany z myślą o operacjach morskich, co obejmuje ochronę antykorozyjną przed wodą morską, system awaryjnego zwiększenia wyporności w razie uderzenia w taflę wody czy składane łopaty wirnika, które zmniejszają zajmowaną przez niego przestrzeń na pokładzie m.in. okrętów desantowych typu Dokdo. Do lotu podrywają go z kolei dwa silniki turbinowe General Electric/Hanwha Aerospace T700-701K o mocy 1855 koni mechanicznych każdy.

Wiemy, że utworzony w 2014 roku Korpus Piechoty Morskiej Korei Południowej planuje eksploatację co najmniej 24 tych śmigłowców, wzmacniając swoje możliwości desantowe. Z dotychczasowych informacji wynika też, że MAH może stać się podstawą dla kolejnych wariantów, bo np. modelu wyspecjalizowanego do zwalczania min morskich.