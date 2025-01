Meta chce więcej AI w komunikatorze WhatsApp

Meta AI w WhatsAppie – asystent z ramienia wysunięty na czoło

Idea jest bardzo prosta – skoro już będzie AI w komunikatorze, to należy uczynić ją jak najbardziej widoczną. Z pomocą ma przyjść widget, który można będzie umieścić (na szczęście całkowicie opcjonalnie) na ekranie głównym programu startowego.

Dostęp do widgetu zależy od kilku czynników – po pierwsze, użytkownik w ogóle musi mieć dostęp do Meta AI. Po drugie, udostępniony zostanie na początek tylko w niektórych krajach i tylko wybranym użytkownikom, jak to w zwyczaju ma Meta. Dopiero, jeśli eksperyment zostanie uznany za sukces, będzie udostępniony szerszemu gronu użytkowników.

Jak widać na grafice udostępnionej przez serwis GSMArena, sam widget jest raczej prosty, gdyż składają się nań dwa przyciski – po naciśnięciu lewego można zadać pytanie, a po naciśnięciu prawego można wysłać do asystenta AI zdjęcie lub grafikę, co do której można później wydać dalsze polecenia dotyczące opisu zawartości, edycji czy też zadać pytania dotyczące zdjęcia.

Prace nad integracją WhatsAppa z Meta AI są w toku, użytkownicy mający dostęp do asystenta wkrótce mogą otrzymać kolejną zakładkę z nim związaną na pasku nawigacyjnym. Wyjście ze stadium beta może jednak zająć jeszcze długie tygodnie. Nie jest też pewne, jak będzie wyglądać dostęp później dla użytkowników z terenów UE.