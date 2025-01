Chińczycy odkryli wyjątkowo cenne zasoby. To metale ziem rzadkich o ogromnej wartości

1,15 mln ton takich pierwiastków odnaleźli geolodzy działający na terenie prowincji Yunnan. Jak wynika z udostępnionych informacji, dokonane odkrycie może być szczególnie cenne w odniesieniu do prazeodymu i neodymu, których na miejscu miałoby być niemal pół miliona ton. Tego typu wieści są fenomenalną wiadomością dla chińskiego przemysłu, który wykorzystuje metale ziem rzadkich na szereg sposobów.

Mówimy w końcu o potencjalnych składnikach akumulatorów, turbin wiatrowych, magnesów czy urządzeń elektronicznych. W przypadku złoża znalezionego niedawno na terenie Chin jest mowa o potencjalnej zawartości prazeodymu, neodymu, dysprozu i terbu. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o zasoby z adsorpcją jonów, które powstają w wyniku wietrzenia skał magmowych zawierających składniki metali ziem rzadkich. Pierwsze takie złoże w całych Chinach znaleziono w 1969 roku w prowincji Jiangxi.

Pojawiły się informacje o tym, że w Chinach odkryto nowe złoże zawierające metale ziem rzadkich. Znalezisko miało miejsce na terenie prowincji Yunnan

Ogromną zaletą tego rodzaju złóż jest łatwość, z jaką mogą być eksploatowane. To ze względu na fakt, że wydobycie pierwiastków jest tam realizowane z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska metod, takich jak wymiana jonowa. Kiedy już uda się rozpocząć działania na terenie złoża z Yunnan, Chińczycy zyskają kolejny bardzo istotny argument w walce o hegemonię na świecie. Zwiększone zasoby metali ziem rzadkich w Państwie Środka sprawiają, iż zyska ono dodatkową niezależność od dostaw z zewnątrz.

A mówimy przecież o pierwiastkach kluczowych dla funkcjonowania istotnych sektorów. Produkcja elektroniki, samochodów elektrycznych i sprzętu medycznego to tylko część z potencjalnych zastosowań metali ziem rzadkich. Wiadomości takie jak powyższa nie są nowością, ponieważ ostatnie miesiące były dla chińskich geologów wyjątkowo owocne. Dość powiedzieć, że w lipcu odkryto tam dwa nowe minerały, które znajdowały się na terenie największej na świecie kopalni metali ziem rzadkich, Bayan Obo.

Poza tym ubiegły rok stał pod znakiem znalezisk w postaci złóż metali ziem rzadkich oraz innych pierwiastków, takich jak złoto. Na przykład znalezisko dokonane na głębokości 2000 metrów na terenie Wangu doprowadziło do identyfikacji ponad 40 żył złota z rezerwami wynoszącymi 300 ton. Jak widać, paliwa kopalne pokroju ropy naftowej nie są już najważniejszym celem poszukiwań – obecnie są one skoncentrowane na materiałach wykorzystywanych przez technologie przyszłości. Eksport metali ziem rzadkich z Chin wzrósł w zeszłym roku o 6 procent do ponad 55 tysięcy ton.