Home Tech Microsoft wprowadza usługę Copilot Chat dla pakietu Microsoft 365

Microsoft wprowadza usługę Copilot Chat dla pakietu Microsoft 365

Microsoft ogłosiła dziś 365 Copilot Chat. Jest to rozwiązanie skierowane do użytkowników Microsoft 365, którzy potrzebują czegoś więcej niż to, co obecnie oferuje standardowy Microsoft 365 Copilot. Bazuje na Copilocie z agentami typu pay-as-you-go i obejmuje funkcje bezpieczeństwa, takie jak ochrona danych przedsiębiorstwa (EDP), a także narzędzia do zarządzania dostępem, użytkowaniem i raportowaniem.